Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Знаю всех игроков сборной России. Они заслужили выхода в четвертьфинал»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

    «Самое главное – то, что мы вышли в четвертьфинал. Нужно думать о себе, а не о сопернике. Это будет особый матч, с Россией будет прекрасно сыграть. Постараемся насладиться игрой и сыграть на победу.

    Знаю всех игроков (сборной России), нас проинформировали, как они играют индивидуально. Мы анализировали игру россиян, они заслужили выхода в четвертьфинал. Это хорошая сборная. Вопрос в том, удастся ли нам навязать им свой стиль игры, так как мы хотим выйти в полуфинал», – сказал Ракитич.

    Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 06:13
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 07:54

      И в полуфинал тоже Иван...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11