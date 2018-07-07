Ракитич: «Знаю всех игроков сборной России. Они заслужили выхода в четвертьфинал»

Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич поделился ожиданиями от матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

«Самое главное – то, что мы вышли в четвертьфинал. Нужно думать о себе, а не о сопернике. Это будет особый матч, с Россией будет прекрасно сыграть. Постараемся насладиться игрой и сыграть на победу.

Знаю всех игроков (сборной России), нас проинформировали, как они играют индивидуально. Мы анализировали игру россиян, они заслужили выхода в четвертьфинал. Это хорошая сборная. Вопрос в том, удастся ли нам навязать им свой стиль игры, так как мы хотим выйти в полуфинал», – сказал Ракитич.

Матч Россия – Хорватия пройдет сегодня в Сочи. Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.