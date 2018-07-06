Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о команде Хорватии.

«В нашей сетке хорваты – одни из фаворитов турнира. Это 100%. У нас в этом плей-офф вообще полностью европейская сетка, не считая Колумбии. И Хорватия в ней однозначный фаворит.

Поэтому надо максимально серьезно к ним отнестись. Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное – суметь воплотить это на поле.

Мы и раньше были в курсе, что Хорватия – команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, еще раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом», – сказал Самедов.

7 июля россияне сыграют в матче 1/4 финала ЧМ против Хорватии.