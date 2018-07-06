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    Самедов: «Хорватия – однозначный фаворит в нашей сетке»

    Полузащитник сборной России Александр Самедов поделился мнением о команде Хорватии.

    «В нашей сетке хорваты – одни из фаворитов турнира. Это 100%. У нас в этом плей-офф вообще полностью европейская сетка, не считая Колумбии. И Хорватия в ней однозначный фаворит.

    Поэтому надо максимально серьезно к ним отнестись. Тренеры уже разобрали их игру. Мы знаем сильные стороны их футболистов, в том числе и лидеров. Главное – суметь воплотить это на поле.

    Мы и раньше были в курсе, что Хорватия – команда высокого уровня. Сейчас, когда посмотрели с тренерами видео и сделали разбор, еще раз в этом убедились. Поэтому настраиваемся самым серьезным образом», – сказал Самедов.

    7 июля россияне сыграют в матче 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

    Источник: Известия

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    06.07.2018 01:58
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 16:00

      У тебя задача одна Александр, подать на голову Дзюбе.

      0
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 6 июля 2018, 12:11

      Под Сочинским солнцем
      Хорватов бомбите
      У Черного моря
      Устройте им горе
      Домой отправляйте на чартерном рейсе
      В России устроим опять шум все вместе

      0
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      Рейтинг: +2618

      yorgenbarenz 6 июля 2018, 07:49

      Однозначно соломку уже стелит.Хорваты-тоже славяне и им присущи врождённый пофигиз и разгильдяйство(ловите на этом).На нашей стороне-трибуны .Так что,никуя они не сильнее нас в данной ситуации.Главное-дотерпеть,не делать поспешных и рисковых поперечных,не поддаваться на провокации и самим не грубить.Забить обязательно получится.

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 6 июля 2018, 06:21

      Надеюсь в этой игре Самедов начнёт точно подавать штрафные и угловые.

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 6 июля 2018, 05:46

      я сначала думал что в нашей сетке уругвайс Францией по матчу 2 дня назад показали сетку турнира в нашей сетке можно сказать 2 команды если не открытия то по крайне мере те которые дошли далеко Россия и Швеция а если еще и в 1/2 между собой сыграют )))?

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