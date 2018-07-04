Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток в интернете.

Один из этих болельщиков, Дмитрий Гнатюк, рассказал, что организаторы матча 1/4 финала Россия – Хорватия пригласили их на игру. Четвертьфинал пройдет 7 июля в Сочи.

«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим белый, синий, красный – в виде триколора. Нам сказали, что мы – талисман нашей сборной, и без нас этот матч не состоится», – цитирует Гнатюка «Говорит Москва».

Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»