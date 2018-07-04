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    Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Нас пригласили на 1/4 финала. Сказали, что мы талисман сборной»

    Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток в интернете.

    Один из этих болельщиков, Дмитрий Гнатюк, рассказал, что организаторы матча 1/4 финала РоссияХорватия пригласили их на игру. Четвертьфинал пройдет 7 июля в Сочи.

    «На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим белый, синий, красный – в виде триколора. Нам сказали, что мы – талисман нашей сборной, и без нас этот матч не состоится», – цитирует Гнатюка «Говорит Москва».

    Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 19:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2018, 09:29

      ну проверим теперь на хорватах какой они талисман)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 07:51

      Этот "талисман"-лицо жирующей "элиты").Как они интеллигентно кусали и жевали! Голодный год, дорвались....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +261

      salexeich 4 июля 2018, 22:28

      Вся Россия была в восторге от этих непосредственных людей в кокошниках! В самый напряженный момент, когда нервы были у всех уже на пределе, они так разрядили обстановку! Правильно, что пригласили на четвертьфинал.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 22:25

      Ничего себе талисманчики.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 4 июля 2018, 21:54

      Чё на заднем кадре самед делает?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3120

      erma 4 июля 2018, 21:52

      Я предлагаю раздать им пельмени или блины, а то кокошники и хот доги как-то диссонируют...

      3
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > erma 5 июля 2018, 05:46

      Ага выделить Вип-ложу и поставить самовар с сапогом...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик > erma 5 июля 2018, 09:53

      Так и флаг Испании, намалеванный на их лоснящихся щёчках, как-то не очень патриотично смотрится... И ведь не простые фанаты из деревни Кукуево на центральной трибуне... Элита, блин... Вернее, элита, хот дог!!!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 21:47

      кокошники оставьте носите на здоровье а вот жрать не стоит на стадионе идиоты не позорьтесь

      6
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 4 июля 2018, 21:43

      Мало эта компашка поживилась на обслуживании мэрии Москвы на контрактах за счет бюджета, так теперь и бесплатные билеты заполучила. Семейка владеет группой компаний «ИМА» , которая получает от московской мэрии и управления делами президента сотни миллионов рублей на освещение выборов, исследовательские кампании и даже фестивали блинов. Согласно данным системы «Контур-Фокус», с 2011 года она выиграла госконтрактов на 1,1 миллиарда рублей.

      6
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      Рейтинг: +305

      Bobafett 4 июля 2018, 19:42

      На фото сзади Самедов?)))

      6
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      Рейтинг: +150

      Ganesse > Bobafett 4 июля 2018, 20:42

      Ахаха,после замены подкрепиться у этих ребят надумал)))

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