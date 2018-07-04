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  • Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Нас пригласили на 1/4 финала. Сказали, что мы талисман сборной»

Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Нас пригласили на 1/4 финала. Сказали, что мы талисман сборной»

4 июля 2018, 19:07
12

Во время матча 1/8 финала ЧМ между сборными Испании и России (1:1; 3:4 по пенальти) камера выхватила трех болельщиков в кокошниках, которые ели хот-доги. Кадр попал в прямую трансляцию и стал поводом для шуток в интернете.

Один из этих болельщиков, Дмитрий Гнатюк, рассказал, что организаторы матча 1/4 финала РоссияХорватия пригласили их на игру. Четвертьфинал пройдет 7 июля в Сочи.

«На нас вышли организаторы, сказали, что нам надо быть обязательно. Так как мы сидим белый, синий, красный – в виде триколора. Нам сказали, что мы – талисман нашей сборной, и без нас этот матч не состоится», – цитирует Гнатюка «Говорит Москва».

Болельщики в кокошниках с матча Испания – Россия: «Сосиски приносят победу»

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Россия Хорватия
Комментарии (12)
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Bobafett
1530722520
На фото сзади Самедов?)))
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Blossiya
1530729823
Мало эта компашка поживилась на обслуживании мэрии Москвы на контрактах за счет бюджета, так теперь и бесплатные билеты заполучила. Семейка владеет группой компаний «ИМА» , которая получает от московской мэрии и управления делами президента сотни миллионов рублей на освещение выборов, исследовательские кампании и даже фестивали блинов. Согласно данным системы «Контур-Фокус», с 2011 года она выиграла госконтрактов на 1,1 миллиарда рублей.
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Полная Канистра
1530730063
кокошники оставьте носите на здоровье а вот жрать не стоит на стадионе идиоты не позорьтесь
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erma
1530730333
Я предлагаю раздать им пельмени или блины, а то кокошники и хот доги как-то диссонируют...
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Жёлто-синий
1530730467
Чё на заднем кадре самед делает?
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zigbert
1530732320
Ничего себе талисманчики.
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salexeich
1530732492
Вся Россия была в восторге от этих непосредственных людей в кокошниках! В самый напряженный момент, когда нервы были у всех уже на пределе, они так разрядили обстановку! Правильно, что пригласили на четвертьфинал.
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yorgenbarenz
1530766311
Этот "талисман"-лицо жирующей "элиты").Как они интеллигентно кусали и жевали! Голодный год, дорвались....
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OfaZavr
1530772149
ну проверим теперь на хорватах какой они талисман)
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