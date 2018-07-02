Тренер Дании: «Три наших лучших пенальтиста не смогли реализовать свои попытки. Это жестокость футбола»

Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде попросил прощения у команды из-за неудачной серии послематчевых пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

«Три наших лучших пенальтиста не смогли реализовать свои попытки.

Я хочу попросить за это прощения у вратаря Шмайхеля и у всей команды. Но такое случается в послематчевых сериях. Это жестокость футбола.

Хорватия – лучшая в Европе по игре на контратаках. Нам необходимо было контролировать мяч. И мы с этим справлялись на протяжении всей игры», – цитирует Хареиде AFP.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). Хорваты в четвертьфинале турнира встретятся со сборной России.