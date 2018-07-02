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    Тренер Дании: «Три наших лучших пенальтиста не смогли реализовать свои попытки. Это жестокость футбола»

    Главный тренер сборной Дании Аге Хареиде попросил прощения у команды из-за неудачной серии послематчевых пенальти в 1/8 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

    «Три наших лучших пенальтиста не смогли реализовать свои попытки.

    Я хочу попросить за это прощения у вратаря Шмайхеля и у всей команды. Но такое случается в послематчевых сериях. Это жестокость футбола.

    Хорватия – лучшая в Европе по игре на контратаках. Нам необходимо было контролировать мяч. И мы с этим справлялись на протяжении всей игры», – цитирует Хареиде AFP.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Хорватия – Дания завершился со счетом 1:1 (3:2 по пенальти). Хорваты в четвертьфинале турнира встретятся со сборной России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.07.2018 10:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 3 июля 2018, 07:37

      Оге Харейде смог за короткий срок слепить хорошую команду.
      Не нужно извиняться, мистер Оге.
      Ты очень много сделал и сделаешь ещё.
      Спасибо тебе...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 15:58

      Это жестокая, но правда футбола.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:41

      Какая жесткость? Мутный матч был очень, а удары датчан еще мутнее. А Шмейхель - супер!

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 2 июля 2018, 12:17

      Я тоже был за Данию !!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +526

      Randy Ram 2 июля 2018, 11:24

      Жалко больше всего Каспера Шмейхеля - сделал ВСЁ, что смог!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Randy Ram 2 июля 2018, 11:26

      а как переживал его отец на трибуне и как он радовался когда тот отбил пеналь на 115 минуте

      2
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      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Garrincha58 2 июля 2018, 11:43

      а разве может быть как-то иначе?..

      1
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