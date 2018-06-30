Сампаоли: «Советовался ли я с Месси по поводу Агуэро? Это личное дело»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли рассказал, советуется ли с нападающим Лионелем Месси по поводу формирования состава.

– Правда ли, что вы в прошлой игре советовались с Месси по выходу на поле Агуэро?

– Я помню этот момент, но все, что говорю игрокам, является личным делом. Это не то, что вы поняли, мне нужно было передать решение, я говорил о стратегии в атаке.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2018 с Нигерией (2:1) Сампаоли спросил у Месси, стоит ли выпускать на поле нападающего Серхио Агуэро.

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