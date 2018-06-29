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Нойер: «Мы провалились. Но продолжу играть за сборную»

29 июня 2018, 10:32
9

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не планирует завершать международную карьеру после вылета национальной команды с чемпионата мира–2018.

«Команда должна взять на себя ответственность за произошедшее. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться. И продолжу играть за сборную.

Почему я побежал на половину поля соперников в концовке матча с Южной Кореей? Мы считали, что у нас есть хоть какая-то надежда. Но это была моя ошибка», – сказал Нойер.

Сборная Германии приехала на турнир в качестве действующего чемпиона мира, но покинула его после группового этапа, заняв последнее место в своей группе.

Источник: Goal.com
Чемпионат мира Германия Нойер Мануэль
Комментарии (9)
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KOLBIS
1530257648
Что-то это напоминает...Денег нет,но вы держитесь...
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kaop92
1530258481
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
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hevbn 28
1530261210
Абсолютно согласен с Мануэлем, ему в этом году всего 32 и он ещё 2-4 года может играть за сборную , с другой стороны понятно ,что есть ещё тер Стеген , но что тут поделаешь у него нет такой харизмы как у Нойера хотя чисто с футбольной точки зрения он и не хуже. А в провале сборной по моему виноват Лёв как минимум 2 ошибки его бросаются в глаза , первая ошибка которую он ещё сделал до турнира это то, что он не взял в команду Сане , а взял Дракслера который явно слабее провёл сезон ,чем Лерой (да и вообще он хуже Сане), а вторая ошибка которая мне бросается в глаза я так и не понял почему на решающей матч с Кореей в старте вышел Горетцка, который явно был не готов к этому и не вышел Мюллер который в каком состоянии не был бы (а он был весь сезон не очень в хорошем состоянии) , но он все таки лидер команды.
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KOLBIS
1530262195
Уступи дорогу Кариусу...
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Semargl18
1530264730
Когда воротчик идет играть к другой штрафной.. да не на стандарт а просто поводится это косячино вселенских масштабов ...
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Старикан
1530269168
Не вижу особой вины Нойера в поражении сборной - вся команда сыграла не убедительно...А то, что побежал забивать - это нормальная практика для вратарей, когда терять уже нечего!
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zigbert
1530279325
ЧМ 2018 стал для Германии хорошим уроком. Теперь нужно сделать выводы из неудачного выступления сборной. Как бы то ни было Германия останется одной из ведущих команд мира.
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