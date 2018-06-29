Нойер: «Мы провалились. Но продолжу играть за сборную»

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не планирует завершать международную карьеру после вылета национальной команды с чемпионата мира–2018.

«Команда должна взять на себя ответственность за произошедшее. Мы провалились. Но я не намерен останавливаться. И продолжу играть за сборную.

Почему я побежал на половину поля соперников в концовке матча с Южной Кореей? Мы считали, что у нас есть хоть какая-то надежда. Но это была моя ошибка», – сказал Нойер.

Сборная Германии приехала на турнир в качестве действующего чемпиона мира, но покинула его после группового этапа, заняв последнее место в своей группе.