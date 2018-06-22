Смольников: «Претензии к нам по допингу? Не читал подобного»

Защитник сборной России Игорь Смольников ответил на вопрос про призыв USADA повторно проверить команду на допинг после ЧМ-2018.

«Просто мы хорошо подготовились в Австрии. И в том году была хорошая подготовка, и в этом.

Я не читал подобных статей. Хорошо, что отмечают нашу физическую форму», – сказал футболист «Зенита».

Напомним, глава USADA Трэвис Тайгерт раскритиковал ФИФА за то, что организация не предоставила данных о послематчевых допинг-пробах россиян. Подопечные Станислава Черчесова установили рекорд турнира по километражу в матчах с Саудовской Аравией (5:0, 2-й тур группы А) и Египтом (3:1).