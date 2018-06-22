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    Смольников: «Претензии к нам по допингу? Не читал подобного»

    Защитник сборной России Игорь Смольников ответил на вопрос про призыв USADA повторно проверить команду на допинг после ЧМ-2018.

    «Просто мы хорошо подготовились в Австрии. И в том году была хорошая подготовка, и в этом.

    Я не читал подобных статей. Хорошо, что отмечают нашу физическую форму», – сказал футболист «Зенита».

    Напомним, глава USADA Трэвис Тайгерт раскритиковал ФИФА за то, что организация не предоставила данных о послематчевых допинг-пробах россиян. Подопечные Станислава Черчесова установили рекорд турнира по километражу в матчах с Саудовской Аравией (5:0, 2-й тур группы А) и Египтом (3:1).

    Источник: Р-Спорт

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    22.06.2018 14:20
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 22 июня 2018, 20:50

      Наших футболистов проверяли неоднократно. В этом вопросе за игроков можно быть спокойным.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 июня 2018, 18:55

      ну и правильно, не стоит обращать внимание на всякую чушь, готовьтесь спокойно к предстоящим, важным играм.

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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 22 июня 2018, 17:13

      не читал,ибо читаю токо рекламу на бутылках коки-колы...

      0
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 22 июня 2018, 14:47

      Просто при Черчесове авторитета в команде 2 Игнашевич и Акинфеев, а кроме них он любого посадит на лавку, что уже было показано на примере Смолова, так что все работают и в команде хорошая конкуренция за место в составе, отсюда и хорошая форма

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