Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 55% россиян

Матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии (5:0), посмотрели 55 процентов россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым церемонию открытия целиком или частично посмотрели 40 процентов опрошенных. Более четверти зрителей (27 процентов) отметили ее красочность и зрелищность, каждому десятому (12 процентов) больше всего запомнилась речь Президента РФ Владимира Путина.

За самим матчем следили 55 процентов опрошенных. При этом был зафиксирован более высокий интерес среди людей старшего поколения: первую игру посмотрели 72 процента респондентов в группе старше 60 лет и 57 процентов молодых людей от 18 до 24 лет.

Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58 процентов респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17 процентов надеялись, но не верили, что команда выиграет.