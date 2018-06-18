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    Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 55% россиян

    Матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии (5:0), посмотрели 55 процентов россиян.

    Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым церемонию открытия целиком или частично посмотрели 40 процентов опрошенных. Более четверти зрителей (27 процентов) отметили ее красочность и зрелищность, каждому десятому (12 процентов) больше всего запомнилась речь Президента РФ Владимира Путина.

    За самим матчем следили 55 процентов опрошенных. При этом был зафиксирован более высокий интерес среди людей старшего поколения: первую игру посмотрели 72 процента респондентов в группе старше 60 лет и 57 процентов молодых людей от 18 до 24 лет.

    Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58 процентов респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17 процентов надеялись, но не верили, что команда выиграет.

    Источник: Р-Спорт

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    18.06.2018 08:33
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 18 июня 2018, 14:52

      Частично - это вечером в программе новостей? Нормальные люди в 6 часов вечера с работы только едут, какой еще матч? детям до 6 лет - это футбол нафиг не сдался.

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 18 июня 2018, 14:44

      откуда они эти данные берут... миллиард опросов, а спрашивают наверное у депутатиков....

      4
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 18 июня 2018, 09:03

      Враки. Как минимум 89 процентов посмотрели и восхитились речью ВВП. Остальные - оппозиция. Подкачал на этот раз ВЦИОМ.

      3
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 09:02

      Кого они там опрашивают всё время? Никогда в жизни никого из знакомых, и даже из знакомых знакомых никакой соцопрос не коснулся!
      Зачем это враньё???

      П.С. Странно, что не 146%.

      3
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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Обер-КанцлерЪ 18 июня 2018, 15:52

      опростоволосились. Я бы в 146 % скорее поверил))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 18 июня 2018, 08:44

      Мне бы пенсию поднять на 55%, но сейчас, а не потом. Тем более, что я в возрастной группе где 72% смотревших...

      4
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 18 июня 2018, 10:23

      надо было тебе пенсионный возраст поднять на 55 % :))) не в обиду :)))
      вам пенсию только поднимут на 100 рублей тут же цены на 10 -25 % вырастут.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 18 июня 2018, 10:37

      ))) Всегда хорошо считал и не только деньги, поэтому и ушёл на пенсию в 42,5г. Просто не вынесла душа поэта того, что творилось в 90-е годы. А мог бы проработать хоть до 56 лет ( больше не имело смысла, на пенсию не влияло) Зато сохранил здоровье, нервы и стал работать, получая столько же, а потом больше, чем на прежней работе, плюс пенсия. Завязал только 4 года назад и трудовой стаж 44 года. Теперь у меня другая работа, внучку расти и воспитывать. )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 18 июня 2018, 10:48

      Я в теме по многим вопросам и по инфляции в частности. И пенсия у меня растёт каждый год на 2% не считая грёбанной индексации, плюс страховая пенсия, транспортные от города и 50% компенсация за ЖКХ как ветерану труда.

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Рубик Докоян 19 июня 2018, 09:58

      вот это отличная работа,везёт вам военным а мне в 65 на пенсию не факт что доживу,спасибо Путину,во время матча Саудовская аравия-проссия я стал на 5 лет моложе , оставалось 16 лет до пенсии а теперь 21. Женщины вообше на 8 лет сразу омолодились, странно что люди возмущаются подъемом пенсионного возраста

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > спанчес 19 июня 2018, 10:19

      Я в своё время сменил белый халат на ментовскую форму. Получил при рождении второй дочери служебную трюшку через полгода. Получал всегда больше, чем зарабатывал металлургом на заводе, а тем более врачом. Не мало профессий где льготная пенсия. Однажды у своего ровесника спросил: "А что ты не работаешь, одно вижу с овчаркой гуляешь целыми днями ?" -- А я на пенсии. -- Какой ты пенсионер тебе как и мне 37 лет. Он достаёт пенсионное удостоверение и показывает. Он вертолётчиком был в гражданской авиации, у них определённый налёт часов и можешь выходить на пенсию. Он ушёл в 1988г в 36 лет на пенсию 120р. Артисты цирка, балета могут рано уходить и т.д. Мои друзья в 90-е, сняв белый халат, ушли кто куда. Кто в торговлю, кто в бизнес, кто в шахту спустился, кто как я в контору ушёл. Военным и к ним приравненным грех жаловаться на зарплату и пенсию. Я уже не говорю какие льготы для нас были в Союзе. Жить надо не ради пенсии, о ней надо думать смолоду как и о здоровье. Я и зарабатывал и выигрывал, и не от какой работы и халтуры не отказывался.

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