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Матч открытия ЧМ-2018 посмотрели 55% россиян

18 июня 2018, 08:33
11

Матч открытия чемпионата мира-2018, в котором встречались сборные России и Саудовской Аравии (5:0), посмотрели 55 процентов россиян.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные, согласно которым церемонию открытия целиком или частично посмотрели 40 процентов опрошенных. Более четверти зрителей (27 процентов) отметили ее красочность и зрелищность, каждому десятому (12 процентов) больше всего запомнилась речь Президента РФ Владимира Путина.

За самим матчем следили 55 процентов опрошенных. При этом был зафиксирован более высокий интерес среди людей старшего поколения: первую игру посмотрели 72 процента респондентов в группе старше 60 лет и 57 процентов молодых людей от 18 до 24 лет.

Ожидания большинства болельщиков полностью оправдались: 58 процентов респондентов с самого начала верили в победу в первом матче, еще 17 процентов надеялись, но не верили, что команда выиграет.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия Саудовская Аравия Путин Владимир
Комментарии (11)
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Рубик Докоян
1529300690
Мне бы пенсию поднять на 55%, но сейчас, а не потом. Тем более, что я в возрастной группе где 72% смотревших...
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Обер-КанцлерЪ
1529301763
Кого они там опрашивают всё время? Никогда в жизни никого из знакомых, и даже из знакомых знакомых никакой соцопрос не коснулся! Зачем это враньё??? П.С. Странно, что не 146%.
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Blossiya
1529301804
Враки. Как минимум 89 процентов посмотрели и восхитились речью ВВП. Остальные - оппозиция. Подкачал на этот раз ВЦИОМ.
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STAFOR13
1529322247
откуда они эти данные берут... миллиард опросов, а спрашивают наверное у депутатиков....
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ARTHUR19
1529322721
Частично - это вечером в программе новостей? Нормальные люди в 6 часов вечера с работы только едут, какой еще матч? детям до 6 лет - это футбол нафиг не сдался.
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