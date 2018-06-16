Гризманн, Мбаппе, Дембеле – в атаке сборной Франции на матч с Австралией

Сборные Франции и Австралии назвали стартовые составы на поединок первого тура группового этапа чемпионата мира.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Рогич, Моуй, Леки, Наббут, Крузе.

Поединок состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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