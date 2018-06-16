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    Гризманн, Мбаппе, Дембеле – в атаке сборной Франции на матч с Австралией

    Сборные Франции и Австралии назвали стартовые составы на поединок первого тура группового этапа чемпионата мира.

    Франция: Льорис, Павар, Варан, Умтити, Эрнандес, Погба, Толиссо, Канте, Гризманн, Мбаппе, Дембеле.

    Австралия: Райан, Рисдон, Сейнсбери, Миллиган, Бехич, Йединак, Рогич, Моуй, Леки, Наббут, Крузе.

    Поединок состоится на стадионе «Казань Арена» и начнется в 13:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: Twitter

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    16.06.2018 12:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 16 июня 2018, 14:17

      var в действии

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      Батал Вселенский 16 июня 2018, 12:25

      Жду затмения матча Португалия - Испания

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