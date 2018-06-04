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    Тите: «Неймар превзошел мои ожидания»

    Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен игрой форварда команды Неймара в товарищеском матче с командой Хорватии.

    «Неймар превзошел мои ожидания. Я думал, что он сыграет слабее, так как он только набирает форму.

    Да, у меня были очевидные сомнения на его счет, но это нормально. Ему нужно еще 3-4 матча, чтобы вернуться на прежний уровень», – приводит слова Тите Globo.

    Товарищеский матч Бразилия – Хорватия завершился со счетом 2:0. Неймар проводил первую игру с февраля после травмы голеностопа и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.06.2018 08:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24996

      bset 4 июня 2018, 09:45

      Ну группу должны и без Неймара проходить. А там как раз наберет кондиции.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +38

      Grindcore 4 июня 2018, 09:29

      Аденор Леонарду Бакчи. Странное имя, хотя всё лучше чем Титя.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 4 июня 2018, 08:35

      посмотрим что будет на ЧМ

      1
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