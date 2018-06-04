Тите: «Неймар превзошел мои ожидания»

Главный тренер сборной Бразилии Тите остался доволен игрой форварда команды Неймара в товарищеском матче с командой Хорватии.

«Неймар превзошел мои ожидания. Я думал, что он сыграет слабее, так как он только набирает форму.

Да, у меня были очевидные сомнения на его счет, но это нормально. Ему нужно еще 3-4 матча, чтобы вернуться на прежний уровень», – приводит слова Тите Globo.

Товарищеский матч Бразилия – Хорватия завершился со счетом 2:0. Неймар проводил первую игру с февраля после травмы голеностопа и забил один гол.