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    Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Не сказал бы. Просто что-то где-то не получалось»

    Защитник сборной России Игорь Смольников заявил, что не считает хаотичной игру, показанную командой в товарищеском матче против Австрии (0:1). Также футболист рассказал, что по возвращении сборной в Москву главный тренер Станислав Черчесов провел с ними беседу.

    – В пятницу сборная неожиданно закрыла свою тренировку от прессы. Что происходило, как Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?

    – Для начала у нас с ним состоялась небольшая беседа. А потом – продуктивная тренировочка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней не буду.

    – Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами? Или взял вину на себя? Как были расставлены акценты?

    – Думаю, не стоит кого-то персонально винить. Виноваты мы все вместе. Более подробно поговорим о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там уже нам укажут на все ошибки и недочеты.

    – Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.

    – Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное – сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь он станет последней репетицией перед чемпионатом мира.

    – Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.

    – Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получалось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2018 14:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +76

      lebron777 2 июня 2018, 20:13

      жду не дождусь когда наконец Бердыев будет , на это уж точно не жалко будет года 2 посмотреть,после этого то зрелища хуже точно не будет... надо чтоб уважали тренера как следует , вряд ли у Стасяна столько уважения к себе со стороны сборников , которые чуть не ли в ровестники годятся (тем более те, кто дружит с Денисовым,особенно уважают)

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 2 июня 2018, 20:03

      - я полностью на стороне корреспондента «Спорт-Экспресс»!, ведь всем давно известно, что хаос это обратная сторона порядка!, Смольников, в игре сб. России ты увидел хоть малейший намёк на порядок!?????????????, артист....

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      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июня 2018, 19:31

      Интересное мнение-нам расскажут. А сами во что играли? По моему в одностороннюю игру с Акинфеевым. Чужие то ворота были напротив.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 июня 2018, 19:07

      вечно у вас что то не получается бракоделы

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2018, 19:00

      и все то у них ничего страшного не случилось просто где-то что-то маленько не получилось.

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 15:03

      Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Согласен на все 100

      1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 2 июня 2018, 14:52

      Ага мля...как обычно)Где то, что то не получается, а именно, забивать голы)

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      Рейтинг: +3795

      serppion 2 июня 2018, 14:51

      Прочитал чей-то коммент, полностью с ним согласен.
      "А еще наводит на пессимизм тот факт, что наша сборная неизменно вылетала на последних турнирах (Евро-2012 и Евро-2016, ЧМ-2014) с, казалось бы, проходимых групп. Да, и сегодняшнюю группу вполне можно назвать таковой, однако есть Уругвай – явный фаворит; Египет, трижды выигрывавший Кубок Африки в двадцать первом веке (еще однажды взял серебро) и имеющий в своем составе звезду мирового масштаба; Саудовская Аравия – некая темная лошадка, которая, между прочим, дала бой итальянцам в недавнем товарищеском матче, и имеющая в своем распоряжении игроков, побывавших в командировках в европейских клубах. Да, быть может, ее футболисты не станут новыми Месси или Роналду, но в плане мышления и понимания игры они точно прибавили. Стало быть, нашей команде стоит напрячься, а нам – только верить, как писал один известный поэт".
      От себя добавлю, такой сборной стоит расслабиться и постараться получить удовольствие - снасильничают точно!

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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 2 июня 2018, 14:48

      Это не хаос - это тактика проведения товарищеских матчей. Пусть все думают - а, слабаки!.. А на ЧМ 2018 наша сборная неспеша спустится с горы и...

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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 2 июня 2018, 14:47

      Всё! Хана! Мы окончательно потеряли сборников - Стас их всех заразил клиническим кретинизмом!

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