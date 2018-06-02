Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Не сказал бы. Просто что-то где-то не получалось»

Защитник сборной России Игорь Смольников заявил, что не считает хаотичной игру, показанную командой в товарищеском матче против Австрии (0:1). Также футболист рассказал, что по возвращении сборной в Москву главный тренер Станислав Черчесов провел с ними беседу.

– В пятницу сборная неожиданно закрыла свою тренировку от прессы. Что происходило, как Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?

– Для начала у нас с ним состоялась небольшая беседа. А потом – продуктивная тренировочка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней не буду.

– Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами? Или взял вину на себя? Как были расставлены акценты?

– Думаю, не стоит кого-то персонально винить. Виноваты мы все вместе. Более подробно поговорим о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там уже нам укажут на все ошибки и недочеты.

– Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.

– Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное – сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь он станет последней репетицией перед чемпионатом мира.

– Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.

– Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получалось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.