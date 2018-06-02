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  • Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Не сказал бы. Просто что-то где-то не получалось»

Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Не сказал бы. Просто что-то где-то не получалось»

2 июня 2018, 14:13
12

Защитник сборной России Игорь Смольников заявил, что не считает хаотичной игру, показанную командой в товарищеском матче против Австрии (0:1). Также футболист рассказал, что по возвращении сборной в Москву главный тренер Станислав Черчесов провел с ними беседу.

– В пятницу сборная неожиданно закрыла свою тренировку от прессы. Что происходило, как Черчесов настраивал вас на дальнейшую работу?

– Для начала у нас с ним состоялась небольшая беседа. А потом – продуктивная тренировочка. Но поскольку она была закрытая, подробно говорить о ней не буду.

– Самое важное, что было во время разговора? Черчесов обвинял вас в том, что вы плохо играли с австрийцами? Или взял вину на себя? Как были расставлены акценты?

– Думаю, не стоит кого-то персонально винить. Виноваты мы все вместе. Более подробно поговорим о матче сегодня, на теоретическом занятии. Там уже нам укажут на все ошибки и недочеты.

– Сами какие ошибки и недочеты видите? Поражение вышло достаточно болезненным, смотрелась игра нашей сборной совсем тяжело.

– Послушайте... Что-то где-то не получилось, но самое главное – сделать правильные выводы и показать совсем другую игру в матче с Турцией. Ведь он станет последней репетицией перед чемпионатом мира.

– Со стороны футбол сборной России напоминал хаос.

– Не сказал бы, что был хаос. Просто что-то где-то не получалось. Вот и все. А более подробно нам расскажут сегодня вечером.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Чемпионат мира Россия Смольников Игорь
Комментарии (12)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Alemann
1527939500
Просто что-то не получалось. Например, играть в футбол.
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1527940021
Всё! Хана! Мы окончательно потеряли сборников - Стас их всех заразил клиническим кретинизмом!
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Par Mezan
1527940117
Это не хаос - это тактика проведения товарищеских матчей. Пусть все думают - а, слабаки!.. А на ЧМ 2018 наша сборная неспеша спустится с горы и...
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serppion
1527940279
Прочитал чей-то коммент, полностью с ним согласен. "А еще наводит на пессимизм тот факт, что наша сборная неизменно вылетала на последних турнирах (Евро-2012 и Евро-2016, ЧМ-2014) с, казалось бы, проходимых групп. Да, и сегодняшнюю группу вполне можно назвать таковой, однако есть Уругвай – явный фаворит; Египет, трижды выигрывавший Кубок Африки в двадцать первом веке (еще однажды взял серебро) и имеющий в своем составе звезду мирового масштаба; Саудовская Аравия – некая темная лошадка, которая, между прочим, дала бой итальянцам в недавнем товарищеском матче, и имеющая в своем распоряжении игроков, побывавших в командировках в европейских клубах. Да, быть может, ее футболисты не станут новыми Месси или Роналду, но в плане мышления и понимания игры они точно прибавили. Стало быть, нашей команде стоит напрячься, а нам – только верить, как писал один известный поэт". От себя добавлю, такой сборной стоит расслабиться и постараться получить удовольствие - снасильничают точно!
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омск55
1527941028
Смольников: «В игре против сборной Австрии был хаос? Согласен на все 100
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OfaZavr
1527955201
и все то у них ничего страшного не случилось просто где-то что-то маленько не получилось.
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Полная Канистра
1527955675
вечно у вас что то не получается бракоделы
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val-berezko
1527957095
Интересное мнение-нам расскажут. А сами во что играли? По моему в одностороннюю игру с Акинфеевым. Чужие то ворота были напротив.
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кеша_КБ
1527959026
- я полностью на стороне корреспондента «Спорт-Экспресс»!, ведь всем давно известно, что хаос это обратная сторона порядка!, Смольников, в игре сб. России ты увидел хоть малейший намёк на порядок!?????????????, артист....
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lebron777
1527959601
жду не дождусь когда наконец Бердыев будет , на это уж точно не жалко будет года 2 посмотреть,после этого то зрелища хуже точно не будет... надо чтоб уважали тренера как следует , вряд ли у Стасяна столько уважения к себе со стороны сборников , которые чуть не ли в ровестники годятся (тем более те, кто дружит с Денисовым,особенно уважают)
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