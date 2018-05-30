Роналдо: «Фавориты ЧМ-2018 – Испания и Бразилия»

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо назвал фаворитов предстоящего чемпионата мира-2018 в России.

«У сборной Испании отличная команда, в которой играют классные футболисты. У этой команды есть различные тактические варианты игры, она подходит к чемпионату мира в хорошей форме.

Но главным фаворитом я все равно считаю сборную Бразилии. Наша команда смотрится отлично. Мы играем не так ярко, как ждут от нас, но очень эффективно.

Я бы выделил в фавориты турнира Бразилию и Испанию. Бразильцы станут чемпионами, а вице-чемпионами – испанцы. Думаю, что лучшим игроком турнира станет Неймар», – рассказал Роналдо в документальном фильме Mundial Rusia 2018.

Турнир пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.