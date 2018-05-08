Президент «Барселоны» Бартомеу – о последнем класико: «Судьям должны помогать технологии»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о реакции на судейские решения в президентской ложе «Камп Ноу» во время последнего класико.

«Руководители клубов не всегда согласны с решениями арбитров. Конечно, бывают расхождения относительно определения забитых голов и офсайдов. Мы выступаем на стороне своих команд. С некоторыми решениями судьи в президентской ложе было несогласие.

Мы уже давно говорим о том, что не комментируем действия арбитров. Без сомнения, у них крайне тяжелая работа, решения нужно принимать очень быстро.

Также давно говорим и о том, что судьям должны помогать технологии, и мы будем рады, когда будут введены видеоповторы. Если они помогут, так будет справедливее», – сказал Бартомеу.

Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.