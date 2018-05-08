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    Президент «Барселоны» Бартомеу – о последнем класико: «Судьям должны помогать технологии»

    Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу рассказал о реакции на судейские решения в президентской ложе «Камп Ноу» во время последнего класико.

    «Руководители клубов не всегда согласны с решениями арбитров. Конечно, бывают расхождения относительно определения забитых голов и офсайдов. Мы выступаем на стороне своих команд. С некоторыми решениями судьи в президентской ложе было несогласие.

    Мы уже давно говорим о том, что не комментируем действия арбитров. Без сомнения, у них крайне тяжелая работа, решения нужно принимать очень быстро.

    Также давно говорим и о том, что судьям должны помогать технологии, и мы будем рады, когда будут введены видеоповторы. Если они помогут, так будет справедливее», – сказал Бартомеу.

    Матч 36-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Реал» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Marca

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    08.05.2018 10:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +93

      ПИКЕ БАРСЕЛОНА 8 мая 2018, 12:07

      Судья в классико не успевал принять правильные решения,игра была кризисная для всех и для судьи,поэтому нельзя его винить,он намеренно не ошибался,он отмучался,молодец.Заслужил премию.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 8 мая 2018, 10:48

      Супер - все верно. Только Суареса продавайте заранее а то обесценится совсем.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > panmon 8 мая 2018, 10:59

      Зачем, если он делает результат?

      2
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      Рейтинг: +906

      Football06 > panmon 8 мая 2018, 13:05

      В ЛЧ мало забил конечно, но сама Барса тоже не радовала Голами в ЛЧ , а в Ла Лиге У Суареса лишь на один гол меньше чем у Роналду.. А за посл 2 игры отдал 4 паса и забил гол

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Тraumtanzеr 8 мая 2018, 13:27

      Так его удалять будут в каждом матче за симуляцию. в итоге вдесятером играть будет Барселона...

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      Рейтинг: +2509

      panmon > Football06 8 мая 2018, 13:29

      Никто не спорит что он отличный нападающий!
      Просто симулянт что с видеоповторами станет караться желтыми

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > panmon 8 мая 2018, 14:32

      У реала половина команды таких.

      1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ > Тraumtanzеr 8 мая 2018, 16:49

      Почему половина?С первых минут любого матча можно удалять бьющего из-под тишка паскудника Сирожу Рамоса, а там и вся стая ныряющих дельфинов с вожаком подтянется.)

      2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Патронташ 9 мая 2018, 15:09

      Согласен.

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