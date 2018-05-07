Тренерский штаб «Барселоны» организовал для игроков чемпионский коридор

Тренерский штаб «Барселоны» организовал чемпионский коридор для футболистов команды после матча 36-го тура Примеры с «Реалом» (2:2).

Напомним, ранее мадридцы отказались участвовать в традиционной для Испании церемонии с коридором почета для команды, которая стала чемпионом страны.