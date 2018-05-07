Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Тренерский штаб «Барселоны» организовал для игроков чемпионский коридор

    Тренерский штаб «Барселоны» организовал чемпионский коридор для футболистов команды после матча 36-го тура Примеры с «Реалом» (2:2).

    Напомним, ранее мадридцы отказались участвовать в традиционной для Испании церемонии с коридором почета для команды, которая стала чемпионом страны.

    Источник: ФК «Барселона»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.05.2018 01:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 7 мая 2018, 09:18

      Если Зидан думал, что он унизится, отдав должное заслуженному чемпиону страны, то нет, он унизил себя и свою команду тем, что отказался это делать.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10

      madrid__9530 > Freyk 7 мая 2018, 11:23

      Чушь не неси,это не Реал нарушил традиции а Барса,еще в декабре прошлого года!И вы сейчас смеете открывать свои рты?!Бессовестные фанаподобщики!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +185

      rLt_Ortriwar > madrid__9530 7 мая 2018, 16:39

      напомни-ка,что там было?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11