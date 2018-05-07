Тренерский штаб «Барселоны» организовал для игроков чемпионский коридор

Если Зидан думал, что он унизится, отдав должное заслуженному чемпиону страны, то нет, он унизил себя и свою команду тем, что отказался это делать.
Тренерский штаб «Барселоны» организовал чемпионский коридор для футболистов команды после матча 36-го тура Примеры с «Реалом» (2:2).
Напомним, ранее мадридцы отказались участвовать в традиционной для Испании церемонии с коридором почета для команды, которая стала чемпионом страны.
The coaching staff perform a guard of honor for the team— FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 мая 2018 г.
Força Barça! pic.twitter.com/ypHdltokGa