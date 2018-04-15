Аршавин спровоцировал массовую потасовку в матче с «Астаной». Россиянина взяли за ухо

Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в матче 5-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» (1:1) стал одним из зачинщиков массовой потасовки, сообщает text.

Игрок соперника Марин Томасов после финального свистка взял россиянина за ухо, чем вызвал гнев 36-летнего футболиста.

Аршавин вышел на замену, забил гол и спас команду от поражения.