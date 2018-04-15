Аршавин спровоцировал массовую потасовку в матче с «Астаной». Россиянина взяли за ухо

Народ, вот эта крыса Scuderia Ferrari F1 залез в профиль и минусует все коменты!Очень по-мужски. Кляча позорная, хватит уже!!!)))) и не лень тебе)))???Мне все равно !!!! Ферарри смени на запорожец.)
Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в матче 5-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» (1:1) стал одним из зачинщиков массовой потасовки, сообщает text.
Игрок соперника Марин Томасов после финального свистка взял россиянина за ухо, чем вызвал гнев 36-летнего футболиста.
Аршавин вышел на замену, забил гол и спас команду от поражения.