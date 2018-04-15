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    Аршавин спровоцировал массовую потасовку в матче с «Астаной». Россиянина взяли за ухо

    Полузащитник «Кайрата» Андрей Аршавин в матче 5-го тура чемпионата Казахстана против «Астаны» (1:1) стал одним из зачинщиков массовой потасовки, сообщает text.

    Игрок соперника Марин Томасов после финального свистка взял россиянина за ухо, чем вызвал гнев 36-летнего футболиста.

    Аршавин вышел на замену, забил гол и спас команду от поражения.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2018 10:14
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    Комментарии116
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:20

      Народ, вот эта крыса Scuderia Ferrari F1 залез в профиль и минусует все коменты!Очень по-мужски. Кляча позорная, хватит уже!!!)))) и не лень тебе)))???Мне все равно !!!! Ферарри смени на запорожец.)

      3
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:24

      Как и ты сломаю, только почему то оповещения приходят, что ты мне минусы только так строчишь дебил

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:25

      Не плач девка, ноешь бл9 только так

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:30

      я в твой профиль не вхожу,чмошник ты.По-моему это твой язык.Тут про футбол,а то что ты вписался за того, кто про чипсы помнит, грошь тебе цена.Да я смотрю ,что Шагун тут всех *********,пуп земли,что ли?!
      Не устал дятел пальцем стучать))))


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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:33

      вот ты точно ведёшь как девочка,обиделся как ***** на помосте))) Если все сразу удалить можно я бы тебе помог)))Гавнюшка маленькая ты)))

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:35

      ещё около сотни осталось)))иди немного палец смочи в унитазе)))

      2
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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:39

      Хахахаха, и это мне 3,14здит чучело которое наставило мне -75, рот закрой сладкий и думай сначала перед тем, как писать и делать

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:40

      И дружка твоего также дизлайк отправим не бойся за него

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:44

      вот ты п....бол,Не устал ?я тебе поставил в теме несколько минусов.Ты ещё пи..дун.Продолжай)))))

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:48

      Е...ло свое голубое закрой и получай удовольствие, быдло неадекватное

      2
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:48

      ВЫ ЭТО КТО?)))глупый мальчик,иди лучше уроки делай.Дизлайк,вот угараю с тебя.Смысл жизни твой,смотри твоя же желчь тебя же и съест.

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:51

      В отличии от тебя дебила у меня тут друзей полно и это мы, а ты дебил и до этого додуматься не смог, дебил

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:54

      дебил дебил дебил у тебя заклинило ,что ли)))твой рот может,что умное писать ,а не истерить,как капризная девочка?

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:56

      правда помг бы тебе сразу всё убрал)))Чушок не останавливайся!)))

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:56

      Хахаххаа, рот не пишет, а создает речевые оборот, а пишут руки, точнее пальцы, а ты дебил и это программа детсада

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 15 апреля 2018, 19:57

      я отойту и проверю!!!Работай,и про палец не забывай)))Ну про унитаз))))

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 19:59

      да твой рот не говорить, не писать умное не может )))

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      Рейтинг: -665

      Scuderia Ferrari F1 > petrucho-spb 15 апреля 2018, 20:00

      Пишется ОТОЙДУ чучело неграмотное

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 20:02

      садись пять,неси дневник,кляча)))

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Scuderia Ferrari F1 15 апреля 2018, 20:04

      вот кто бы тут писал про грамотность))) речевые ОБОРОТ!!!
      уже молчал бы в тряпочку

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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > petrucho-spb 15 апреля 2018, 20:06

      Кстати ,подсказка с зала выше минусы не поставил)))))Вернись )

      1
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 15 апреля 2018, 14:34

      Вот кто любит,когда кто то вас за лицо или за ухо трогает?!Даже кто то из знакомых?!
      Понятно,когда одна команда и есть определённые ритуалы.А тут соперник распускакет руки!Зидана бы потрогал и всем понятно, что было бы.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12332

      Вомбат 15 апреля 2018, 14:05

      Ну, конечно, москвичи, это все Аршавин спровоцировал. Его всего лишь схватили за ухо, а он, провокатор питерский, спровоцировал драку попыткой отмахнуться. Надо было прощения попросить и подставить второе ухо, раз из Питера приехал. Не дождешься, Москвабад гнойный!

      6
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      Рейтинг: +181

      Flame2045 15 апреля 2018, 13:42

      надо было сразу в бубен ответку прислать!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 15 апреля 2018, 13:38

      А была бы реакция, успел бы укусить в ответ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100708

      zigbert 15 апреля 2018, 13:29

      И в Казахстане бушуют страсти.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +314

      Neverov1 15 апреля 2018, 13:25

      всё никак Андрей не успокоится...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1

      vbn123 > Neverov1 15 апреля 2018, 15:46

      И правильно делает! Горит огонь!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 15 апреля 2018, 12:35

      Молодец Андрюха -- дальнейших тебе успехов !!!

      7
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    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 15 апреля 2018, 12:06

      андрюша жгет

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > Igor Belousov 15 апреля 2018, 15:47

      Имя надо писать с заглавной буквы. Тем более если речь идет о Шаве!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 апреля 2018, 12:05

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      За человека говорят его поступки и дела , а также то что он говорит вне футбола ,у Аршавина есть одна "крылатая" фраза, которая с ним будет дружить по жизни,как бы он этого не хотел, "ваши ожидания -ваши проблемы" .А как футболист он не звезда,но имеет футбольный"багаж" хорошего уровня ,и сейчас доигрывает с легкими "скандальчиками", так веселее жить.

      -4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster > fanchik 15 апреля 2018, 12:21

      Хватит бред повторять -- эту фразу он сказал пьяному чинуше -- который матом поливал , а журналюги сенсацию сотворили , забыв упомянуть , что это был ответ пьяному быдлу -- не являющимся болельщиком !!!

      9
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Zenmaster 15 апреля 2018, 15:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кому ты здесь пишет?)))

      -4
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      Рейтинг: +1

      vbn123 > fanchik 15 апреля 2018, 15:48

      Если вы приверженец пьяного быдла-"депутата", то вам не позавидуешь!))

      -1
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