Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Чалов: «При счете 2:0 должны были забивать третий и побеждать «Арсенал»

    Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился наблюдениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Напомним, что по итогам двух игр армейцы вылетели из турнира.

    «При счете 2:0 должны были забивать третий и доводить эту игру до победы. Чуть-чуть не повезло. «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца.

    Все равно обидно, что не дожали, не выиграли. Хочется поблагодарить всех фанатов, которые пришли, поддерживали. Было супер. Сегодня мы играли только на победу, мы всегда так играем, поэтому, конечно, верили», – сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    ЦСКА почти обыграл «Арсенал». Я поверил в чудеса!

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.04.2018 00:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 апреля 2018, 06:31

      Основное слово "были", больше похоже что сами испугались что выйдут в полуфинал

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11