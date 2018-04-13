Чалов: «При счете 2:0 должны были забивать третий и побеждать «Арсенал»

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился наблюдениями от ответного матча 1/4 финала Лиги Европы против «Арсенала» (2:2). Напомним, что по итогам двух игр армейцы вылетели из турнира.

«При счете 2:0 должны были забивать третий и доводить эту игру до победы. Чуть-чуть не повезло. «Арсенал» больше заслужил, хотя мы бились до конца.

Все равно обидно, что не дожали, не выиграли. Хочется поблагодарить всех фанатов, которые пришли, поддерживали. Было супер. Сегодня мы играли только на победу, мы всегда так играем, поэтому, конечно, верили», – сказал Чалов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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