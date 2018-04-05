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    Оздоев: «Отставание от «Локомотива» не такое большое. Нужно выигрывать в каждом матче»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев поделился ожиданиями от матча 25-го тура чемпионата России против «Краснодара».

    – Факт смены главного тренера «Краснодара» — это плюс или минус?

    – Не обращаю на это внимания. Такова футбольная жизнь — игроки приходят и уходят, тренеры меняются. Нужно выходить в субботу, показывать хорошую игру и биться до конца.

    – Возможно, нестабильная обстановка будет на руку «Зениту»?

    – Ну, после игры увидим, на руку или нет. Не могу говорить за «Краснодар» и обстановку в их команде. Ни с кем оттуда особенно не общаюсь и для меня смена тренера — обычный процесс.

    – Вы согласны, что «Краснодар» — самая предсказуемая команда и с точки зрения тактики к ним всегда легко готовиться?

    – Не знаю насчет тактики, но их результаты показывают, что против «Краснодара» не так легко играть.

    – Впереди вас ждут пять домашних матчей. Делает ли это вас фаворитами в борьбе за второе место?

    – Не любитель предсказывать, но нужно бороться до конца за первое место. Не вижу ничего сверхъестественного в этом. Нужно выходить и выигрывать в каждом матче. Отставание от «Локомотива» не такое большое. Если выиграем в семи матчах, заработаем 21 очко. В жизни всякое бывает.

    «Зенит» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РФПЛ, набрав 42 очка в 23 турах. «Локомотив» идет на первом месте с 49-ю очками.

    Источник: ФК «Зенит»

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    05.04.2018 19:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 5 апреля 2018, 20:03

      Да всё время так, все игры выйграем, а по факту....

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