Клопп ждет результатов обследования Салаха

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ждет результатов обследования нападающего своей команды Мохамеда Салаха, который получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«Салах подошел к боковой линии и сказал: «Иногда я чувствую что-то здесь». Для меня этого было достаточно.

После матча я спросил его, и он ответил: «Я буду в порядке». Но теперь нам нужно дождаться настоящего диагноза», – рассказал Клопп.

Напомним, на 52-й минуте матча игрок ушел за бровку, держась за пах. Врачи оказывали помощь египтянину, после чего он ушел в подтрибунное помещение.

Вместо Салаха на поле появился полузащитник Джорджиньо Вейналдум.