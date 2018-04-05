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    Клопп ждет результатов обследования Салаха

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ждет результатов обследования нападающего своей команды Мохамеда Салаха, который получил травму в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

    «Салах подошел к боковой линии и сказал: «Иногда я чувствую что-то здесь». Для меня этого было достаточно.

    После матча я спросил его, и он ответил: «Я буду в порядке». Но теперь нам нужно дождаться настоящего диагноза», – рассказал Клопп.

    Напомним, на 52-й минуте матча игрок ушел за бровку, держась за пах. Врачи оказывали помощь египтянину, после чего он ушел в подтрибунное помещение.

    Вместо Салаха на поле появился полузащитник Джорджиньо Вейналдум.

    Источник: УЕФА

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    05.04.2018 06:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 апреля 2018, 13:58

      Ждет и Черчесов.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 апреля 2018, 12:01

      Вот если бы продолжим могло бы и по серьёзнее случиться, тут же он ничего не усугубил, даже если в самом страшном случает он не сможет сыграть за Ливер, а вот за Египет он то точно сыграет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 5 апреля 2018, 09:08

      "новичок"..
      это работает,оказывается..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 апреля 2018, 09:05

      Для Ливера это уже не так страшно, а вот для Египта это катастрофа ну а для Черчесова просто подарок

      0
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      Рейтинг: +161

      gandyv 5 апреля 2018, 08:40

      Салах невероятно в этом сезоне поднял свою стоимость.

      2
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      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > gandyv 5 апреля 2018, 09:06

      200 не меньше

      2
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    • ...
      Рейтинг: +338

      Sergej-74 5 апреля 2018, 07:44

      это будет потеря серьезная

      0
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