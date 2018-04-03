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  • Кобелев: «Россия сыграла с Бразилией и Францией на своем уровне»

Кобелев: «Россия сыграла с Бразилией и Францией на своем уровне»

3 апреля 2018, 08:42
3

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев не видит ничего удивительного в двух поражениях в товарищеских матчах сборной России на прошлой неделе.

— После поражений сборной России от Бразилии (0:3) и Франции (1:3) эксперты и болельщики заняты игрой «Помоги Станиславу Черчесову собрать правильную сборную России».

— Я считаю, что наши футболисты сыграли эти матчи на своем уровне. Этого и следовало ожидать на фоне команд, входящих в число лучших по миру. Персональную оценку футболистам должен давать главный тренер национальной команды. Он видит, кто в каком состоянии находится, и знает, кто какое задание получил. Разумеется, любой болельщик хочет, чтобы наша команда выигрывала. Сейчас трудный период, и сборная особо нуждается в поддержке. Разбор будем делать после чемпионата мира.

— Тем не менее в российских клубах остались игроки, способные усилить сборную…

— Да, остались. Артем Дзюба может усилить команду. Тем более после травмы Александра Кокорина, который вряд ли сможет выступить на чемпионате мира. Олег Шатов тоже может помочь, но все зависит от мнения главного тренера сборной России.

— По некоторым игрокам у Станислава Черчесова самое категоричное мнение. Например, по Игорю Денисову.

— Повторюсь, Денисов не единственный такой. Есть много игроков, которые могли бы выступать в сборной России, но не фигурируют в «основе».

Источник: «Спорт день за днем»
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Дзюба Артем Шатов Олег Кобелев Андрей Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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fhnv
1522745401
изначально большинство людей было против назначения Черчесова
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Stavropolets
1522751456
Это уже все давно поняли
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С@НЁК.
1522768070
опять 25
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