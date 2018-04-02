«Бавария» выкупит права на Хамеса у «Реала» за 43 миллиона

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», по окончании договора аренды станет игроком мюнхенского клуба на постоянной основе.

Немецкая сторона приняла такое решение. Они уже сообщили руководству мадридского клуба о том, что готовы выкупить 26-летнего колумбийца, заплатив за него 42 миллиона евро. Известно, что футболист не против такого развития событий.

Напомним, что «Бавария» арендовала Хамеса прошлым летом на два года. Сумма аренды составила 13 миллионов евро.