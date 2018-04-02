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    «Бавария» выкупит права на Хамеса у «Реала» за 43 миллиона

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», по окончании договора аренды станет игроком мюнхенского клуба на постоянной основе.

    Немецкая сторона приняла такое решение. Они уже сообщили руководству мадридского клуба о том, что готовы выкупить 26-летнего колумбийца, заплатив за него 42 миллиона евро. Известно, что футболист не против такого развития событий.

    Напомним, что «Бавария» арендовала Хамеса прошлым летом на два года. Сумма аренды составила 13 миллионов евро.

    Источник: Marca

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    02.04.2018 07:05
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 2 апреля 2018, 10:45

      Что называется грамотная селекция.Молодцы баварцы!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 2 апреля 2018, 09:32

      Приглянулся им Хамес.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 2 апреля 2018, 08:58

      Неплохо!

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