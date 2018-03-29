По итогам матча «Лион» – ЦСКА болельщик получил 18 месяцев тюрьмы

Пресс-служба «Лиона» выступила с официальным заявлением по домашней встрече 1/8 финала Лиги Европы против ЦСКА (2:3).

«В день матча полицией были арестованы два человека, судебное заседание по их делу состоится в середине мая. Один человек уже осуждeн на 18 месяцев лишения свободы. Также были идентифицированы шесть человек, бросавших предметы в сотрудников правоохранительных органов, которым запрещено посещение стадиона в течение трeх лет.



С помощью системы видеонаблюдения удалось идентифицировать человека, чьи жесты могли носить расистский характер. Видеозапись вместе с жалобой передана в суд. Также в полицию передана фотография человека, бросившего зажигалку на поле», — «Чемпион» приводит текст сообщения.

Напомним, соперником команды Виктора Гончаренко по стадии 1/4 финала стал лондонский «Арсенал».