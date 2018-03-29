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  • Бывший врач «Баварии»: «Гвардиола уничтожил профессию доктора в клубе»

Бывший врач «Баварии»: «Гвардиола уничтожил профессию доктора в клубе»

29 марта 2018, 16:25
8

Бывший работник медицинского штаба «Баварии» Ханс-Вилгельм Мюллер-Вольфарт оценил работу Хосепа Гвардиолы в клубе (2013-2016).

«Он целиком уничтожил профессию доктора. Его не интересовало полное восстановление игрока от травмы – он хотел, чтобы футболист не чувствовал боли и мог играть. Это был шаг против моей философии.

Гвардиола явно переоценил свои возможности, но я оказался ему не по зубам благодаря своему статусу в клубе. Ему было трудно свыкнуться с мыслью, что мы с ним работаем на равных. Он использовал каждую возможность поиздеваться надо мной», – цитирует немца Goal.

Под руководством Гвардиолы мюнхенский клуб трижды стал чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок страны и по одному разу – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Источник: Goal.com
Германия. Бундеслига Англия. Премьер-лига Бавария Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (8)
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Cules2013
1522336503
У чувака подгорает уже который год. Профессионал называется. Баба базарная. никто бы его и не знал, если бы не его постоянное нытьё в прессе. Сколько сейчас таких глорихантеров и обиженок развелось, ужас.
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Viper for CSKA
1522339564
Гвардиола совершенно не подходил Баварии. Там другой стиль, больше дисциплины и профессионализма и не так хорошо относятся к рискованному творчеству. Этот союз подпортил репутацию топ тренеру и убил лучшую на тот момент команду мира. Теперь обеим сторонам надо об этом забыть, перестать друг друга обвинять и двигаться дальше.
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Fin035
1522350804
Злой фриц все не угомонится! Наверное каждый день пищит от радости, что Пеп покинул Баварию! Ум и разум медленно поглощает старика Ханса.
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Danish Dynamite
1522387378
Гвардьола там не только это уничтожил. Испанский агент, засланный с целью развалить машину Хайнкеса как базу сборной Германии. Как результат: полное уничтожение Швайнштайгера, деградация Мюллера, Гётце и Алабы (хоть и австриец), неудавшееся (к счастью) разрушение амплуа Лама. Испанизация клуба, приглашение нафиг никому не нужных Берната, Алонсо и Видаля. Полный игнор игроков немецких. Бавария - не просто клуб, это база сборной. Считаю неуспех немцев на ЧЕ-2016 одним из последствий пребывания Гвардьолы в Баварии. Рад, что те в своё время прозрели и избавились от него.
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zatonn
1522412172
Каждый должен заниматься своим делом. А когда тренер начинает подменять собой врача в клубе, это ни в какие ворота не лезет. Да, и можно вспомнить, как в 2013-м Тьяго был отправлен на лечение в Испанию, поскольку Пеп заявил, что не доверяет врачам Баварии.
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Maxi_7
1522521111
Я думаю, что Гвардиола, как и все великие люди тот еще козлодой), но при этом он практически никогда ни про кого плохого слова не говорит, а это многое значит. Если я вижу какой-то конфликт где один человек, ноет, жалуется, покрывает фикалиями другого, а другой при этом тактично молчит, то второй безусловно всегда находится в выигрыше, это называется порядочность.
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