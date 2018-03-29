Бывший врач «Баварии»: «Гвардиола уничтожил профессию доктора в клубе»

Бывший работник медицинского штаба «Баварии» Ханс-Вилгельм Мюллер-Вольфарт оценил работу Хосепа Гвардиолы в клубе (2013-2016).

«Он целиком уничтожил профессию доктора. Его не интересовало полное восстановление игрока от травмы – он хотел, чтобы футболист не чувствовал боли и мог играть. Это был шаг против моей философии.

Гвардиола явно переоценил свои возможности, но я оказался ему не по зубам благодаря своему статусу в клубе. Ему было трудно свыкнуться с мыслью, что мы с ним работаем на равных. Он использовал каждую возможность поиздеваться надо мной», – цитирует немца Goal.

Под руководством Гвардиолы мюнхенский клуб трижды стал чемпионом Германии, два раза выиграл Кубок страны и по одному разу – Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.