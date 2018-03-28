Романцев: «Голевая комбинация Смольникова и Смолова получилась впечатляющей по всем футбольным законам»

Бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев сдержанно отнесся к двум поражениям от сборных Бразилии и Франции в прошедших товарищеских матчах национальной команды.

«Конечно, два поражения даже в контрольных матчах незадолго до старта чемпионата мира – вещь неприятная. Но те, кто хоть немного разбирается в футболе, понимали – встречи с такими мощными противниками. Только проведя их, можно понять и определить, что нуждается в доработке, а что уже есть в арсенале.

Если говорить о матче с французами, то в нем команда Черчесова выглядела более сбалансировано. А уж если не зацикливаться на втором и третьем голах, то в целом все могло бы выглядеть гораздо оптимистичнее.

Особенно если учесть, что с середины второго тайма с появлением на поле Смольникова наша команда обрела необходимую остроту в атаке. А комбинация, которую начал защитник «Зенита» на правом фланге, а завершил Смолов, была просто впечатляющая по всем футбольным законам», – считает Романцев.

Напомним, что товарищеская игра Россия – Франция завершилась со счетом 1:3.