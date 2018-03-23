Кутепов, Гранат и Кудряшов сыграют в обороне сборной России в матче с Бразилией

Сборные России и Бразилии назвали стартовые состав на товарищеский поединок.

Россия: Акинфеев, Комбаров, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов.

Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда, Тиаго Силва, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Жезус.

Матч состоится сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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