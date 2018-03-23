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  • Кутепов, Гранат и Кудряшов сыграют в обороне сборной России в матче с Бразилией

Кутепов, Гранат и Кудряшов сыграют в обороне сборной России в матче с Бразилией

23 марта 2018, 17:56
37

Сборные России и Бразилии назвали стартовые состав на товарищеский поединок.

Россия: Акинфеев, Комбаров, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов.

Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда, Тиаго Силва, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Жезус.

Матч состоится сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

Источник: РФС
Чемпионат мира Товарищеские матчи Бразилия
Комментарии (37)
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Антимат
1521817155
Ловчев угадал, хотя ошибиться сложно.
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mialkov
1521817272
"Россия: Акинфеев, Комбаров, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Миранук, Смолов." - кто такой Миранук? Или это редактора "грамотеи"
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Freyk
1521817398
Опять Акинфеев в воротах... Ну сколько можно, так и будет до 50 лет играть.
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Derzkiy1
1521817846
4 игрока нормальных , а остальное просто жесть ... Игоря жалко очень много работы предстоит
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Shogun
1521817956
Игорёк очень жаль тебя, но 5 банок минимум
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ФанатОтБога
1521817971
ПАХНЕТ ПИ*ДЕЦОМ))))
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qwera 1969
1521818433
Кутепов? Комбаров? Гранат??? К празднику 1 апреля посвящается.... За такой состав заранее надо абреку подавать в отставку... Вот клоун.....
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Федорыч-НН
1521818507
Нормально. Комбаров, Кутепов - Спартак; Гранат, Кондрашов - Рубин. 24+20=44 пропущенных гола в 23 турах.
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Сибирь за Спартак
1521824232
Спартак, усиленный другими клубами, кроме великого Зенита, неплохо пока смотрится.
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Ахимас Вельде
1521824656
Что там за мусор по всей поляне валяется, с Волоколамской помойки нанесло?
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