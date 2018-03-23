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    Кутепов, Гранат и Кудряшов сыграют в обороне сборной России в матче с Бразилией

    Сборные России и Бразилии назвали стартовые состав на товарищеский поединок.

    Россия: Акинфеев, Комбаров, Кутепов, Гранат, Кудряшов, Самедов, Глушаков, Головин, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов.

    Бразилия: Алисон, Марсело, Миранда, Тиаго Силва, Дани Алвес, Каземиро, Паулиньо, Коутиньо, Дуглас Коста, Виллиан, Жезус.

    Матч состоится сегодня, 23 марта, в Москве на стадионе «Лужники» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РФС

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    23.03.2018 17:56
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    Комментарии37
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      Рейтинг: +658

      RUSARM 23 марта 2018, 23:08

      Можно только Игорю посочувствовать!! Позор полнейший,защита-их всех в ФНЛ!! Там им место!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +361

      sergan113 23 марта 2018, 21:20

      В обороне проходной двор. Акинфеев молодец, но ему не позавидуешь с такими напарниками.

      1
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      Рейтинг: +957

      Куртуазные манеры 23 марта 2018, 20:54

      Бразильцы, включившись на 10 минут, решили вопрос. Как сказал комментатор - никакого позора, нормальный рабочий счет.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +722

      Urry 23 марта 2018, 20:47

      Что мы тут делаем?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 23 марта 2018, 20:47

      а Черышева так и не выпустил, игрок совсем другого уровня сидит на скамье! футболист который всю жизнь играет в Испанской Лиге, сидит на скамейке! в Жопу эту сборную пусть обосрутся на ЧМ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1343

      Ахимас Вельде 23 марта 2018, 20:04

      Что там за мусор по всей поляне валяется, с Волоколамской помойки нанесло?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 23 марта 2018, 19:57

      Спартак, усиленный другими клубами, кроме великого Зенита, неплохо пока смотрится.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 марта 2018, 19:01

      Чёт игроков не показывают поющих гимн....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 марта 2018, 18:57

      Ку ку кутепов "надежда "нации ....

      0
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога 23 марта 2018, 18:55

      Вы видели на трибуне е**ло Уткина? ахахха как будто гавна съел))))))))))

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