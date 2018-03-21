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    Спонсор Салаха теряет по 114 миллионов после каждого гола египтянина

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах своей успешной игрой в текущем сезоне приносит значительные убытки личному спонсору, сообщает L’Equipe.

    Телекоммуникационная организация Vodafone Egypt провела рекламную компанию, в которой пообещала каждому своему абоненту предоставить 11 минут бесплатной связи за каждый гол Салаха в сезоне. У компании 43 миллиона абонентов, а с учетом текущей результативности египтянина, она теряет 114 миллионов евро каждый раз, когда Салах забивает.

    Напомним, что в текущем сезоне форвард красных забил 36 мячей в различных турнирах.

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.03.2018 10:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +206

      allkeeper 22 марта 2018, 09:43

      Вздор. 11 минут стоит 114 лямов? даже на Венеру звонить - и то дешевле будет

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 21 марта 2018, 14:23

      Скорее всего все эти убытки с лихвой окупаются рекламой. С другой стороны, если Салах постоянно сидел бы на скамейке запасных и не выходил на поле, то вряд ли бы с ним хоть кто-нибудь заключил контракт. А так, Салах забивает голы, становится всё более и более знаменитым, скоро вот в Реал или Барселону уйдёт, а это в свою очередь увеличит сумму контракта, ведь охват аудитории рекламой аудитории в испанских топ-клубах больше, чем в Ливерпуле.
      Так что руководство египетской телекоммуникационной организации не такое уж и глупое, как могло показаться на первый взгляд.

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 21 марта 2018, 13:10

      Если бы компания за каждый гол теряла бы 114 млн евро, то адекватный владелец разорвал бы контракт и выплатил бы компенсацию и все и на будущее учите алгебру

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 марта 2018, 12:05

      Может 1,14 миллиона? Это что за связь такая где каждая минут разговора стоит 0,25 доллара?))

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      Рейтинг: +2509

      panmon 21 марта 2018, 11:33

      Как считали то? неужели все 43 миллиона абонентов тратили бы эти 11 минут за каждый гол полностью? Потенциально - да, но по факту они на то и спонсор чтобы менять деньги на рекламу своей компании...

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 21 марта 2018, 11:20

      Было бы закономерно если бы было наоборот.

      1
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      Рейтинг: +29

      KingofPiemont 21 марта 2018, 11:06

      Такие контракты нужно с Торресом или Смоловым (3-х летней давности) заключать

      3
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 21 марта 2018, 10:54

      Тут указано, сколько они теряют по факту - но сколько они заработали на рекламе, таким простым подсчётам не поддаётся. Очень может быть, что не такие уж они и дураки)

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 21 марта 2018, 10:45

      какой-то глупый спонсор...заинтересован, чтобы игрок играл хуже.

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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 марта 2018, 10:27

      сами виноваты))

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