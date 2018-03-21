Спонсор Салаха теряет по 114 миллионов после каждого гола египтянина

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах своей успешной игрой в текущем сезоне приносит значительные убытки личному спонсору, сообщает L’Equipe.

Телекоммуникационная организация Vodafone Egypt провела рекламную компанию, в которой пообещала каждому своему абоненту предоставить 11 минут бесплатной связи за каждый гол Салаха в сезоне. У компании 43 миллиона абонентов, а с учетом текущей результативности египтянина, она теряет 114 миллионов евро каждый раз, когда Салах забивает.

Напомним, что в текущем сезоне форвард красных забил 36 мячей в различных турнирах.