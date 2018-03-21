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  • Спонсор Салаха теряет по 114 миллионов после каждого гола египтянина

Спонсор Салаха теряет по 114 миллионов после каждого гола египтянина

21 марта 2018, 10:07
12

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах своей успешной игрой в текущем сезоне приносит значительные убытки личному спонсору, сообщает L’Equipe.

Телекоммуникационная организация Vodafone Egypt провела рекламную компанию, в которой пообещала каждому своему абоненту предоставить 11 минут бесплатной связи за каждый гол Салаха в сезоне. У компании 43 миллиона абонентов, а с учетом текущей результативности египтянина, она теряет 114 миллионов евро каждый раз, когда Салах забивает.

Напомним, что в текущем сезоне форвард красных забил 36 мячей в различных турнирах.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (12)
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insider_retro
1521616648
Молоток Салах! Голы забивает в ворота, а заодно стучит по бюджету спонсора!!! Вот так, неверие в потенциал игрока приводит к существенным убыткам! Думал, что только у нас составляют контракты, которые потом приносят проблемы!..
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Diesel133
1521617263
сами виноваты))
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zagrizlik
1521618329
какой-то глупый спонсор...заинтересован, чтобы игрок играл хуже.
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Torvald64
1521618846
Тут указано, сколько они теряют по факту - но сколько они заработали на рекламе, таким простым подсчётам не поддаётся. Очень может быть, что не такие уж они и дураки)
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KingofPiemont
1521619577
Такие контракты нужно с Торресом или Смоловым (3-х летней давности) заключать
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Борз-95
1521620401
Было бы закономерно если бы было наоборот.
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panmon
1521621231
Как считали то? неужели все 43 миллиона абонентов тратили бы эти 11 минут за каждый гол полностью? Потенциально - да, но по факту они на то и спонсор чтобы менять деньги на рекламу своей компании...
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ivanthebest
1521623124
Может 1,14 миллиона? Это что за связь такая где каждая минут разговора стоит 0,25 доллара?))
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Shogun
1521627032
Если бы компания за каждый гол теряла бы 114 млн евро, то адекватный владелец разорвал бы контракт и выплатил бы компенсацию и все и на будущее учите алгебру
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BRO_football
1521631432
Скорее всего все эти убытки с лихвой окупаются рекламой. С другой стороны, если Салах постоянно сидел бы на скамейке запасных и не выходил на поле, то вряд ли бы с ним хоть кто-нибудь заключил контракт. А так, Салах забивает голы, становится всё более и более знаменитым, скоро вот в Реал или Барселону уйдёт, а это в свою очередь увеличит сумму контракта, ведь охват аудитории рекламой аудитории в испанских топ-клубах больше, чем в Ливерпуле. Так что руководство египетской телекоммуникационной организации не такое уж и глупое, как могло показаться на первый взгляд.
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