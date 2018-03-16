Фурсенко сопровождал Кокорина на МРТ

Мамана, Кокорин получили буквально за неделю разрыв крестообразных связок!. И пропускают ЧМ Кто следующий на лечение из-за подобных травм?Что-то не так с физподготовкой у команды Было плохо,а станет ещё хуже.Всё очень печально в этом сезоне у команды Конечно, ребятам скорейшего выздоровления и силы духа! Теперь уже сложно говорить о чемпионстве и медалях-лишь бы без травм!
Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сопровождал нападающего команды Александра Кокорина в одну из клиник Санкт-Петербурга, где футболист проходил обследование. Напомним, что Кокорин получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». По предварительным данным было подозрение на разрыв крестообразных связок правого колена.
В клинике форварду была сделана МРТ. Данные обследования должны быть готовы в пятницу утром. После их отправят в итальянскую клинику, с которой у «Зенита» заключен договор.
Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).