Фурсенко сопровождал Кокорина на МРТ

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сопровождал нападающего команды Александра Кокорина в одну из клиник Санкт-Петербурга, где футболист проходил обследование. Напомним, что Кокорин получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». По предварительным данным было подозрение на разрыв крестообразных связок правого колена.

В клинике форварду была сделана МРТ. Данные обследования должны быть готовы в пятницу утром. После их отправят в итальянскую клинику, с которой у «Зенита» заключен договор.

Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).