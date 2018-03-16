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    Фурсенко сопровождал Кокорина на МРТ

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сопровождал нападающего команды Александра Кокорина в одну из клиник Санкт-Петербурга, где футболист проходил обследование. Напомним, что Кокорин получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с «РБ Лейпцигом». По предварительным данным было подозрение на разрыв крестообразных связок правого колена.

    В клинике форварду была сделана МРТ. Данные обследования должны быть готовы в пятницу утром. После их отправят в итальянскую клинику, с которой у «Зенита» заключен договор.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» – «РБ Лейпциг» завершился со счетом 1:1 (первый матч – 1:2).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 06:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 16 марта 2018, 12:50

      Мамана, Кокорин получили буквально за неделю разрыв крестообразных связок!. И пропускают ЧМ Кто следующий на лечение из-за подобных травм?Что-то не так с физподготовкой у команды Было плохо,а станет ещё хуже.Всё очень печально в этом сезоне у команды Конечно, ребятам скорейшего выздоровления и силы духа! Теперь уже сложно говорить о чемпионстве и медалях-лишь бы без травм!

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      Рейтинг: +83

      Сахалинец за Зенит 16 марта 2018, 12:01

      Панюкова в состав!!!

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      Рейтинг: +4350

      3a zenit > Сахалинец за Зенит 16 марта 2018, 12:07

      уже давно об этом кричу.Забивной форвард которого не видит Манчини.

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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 16 марта 2018, 09:57

      Самое время наигрывать молодёжь!!! хотя макароннику пох...ю

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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 марта 2018, 09:47

      всю дорогу чем- то пах..

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      Рейтинг: +2251

      kvm 16 марта 2018, 09:19

      Палец тоже сосал?

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 16 марта 2018, 07:58

      Мартовское проклятие Зенита.

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