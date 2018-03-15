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    Лига Европы. «Локомотив» постарается реабилитироваться в матче с «Атлетико» в 1/8 финала

    В четверг, 15 марта, в Москве «Локомотив» будет принимать «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Перед железнодорожниками стоит непростая задача отыграть три гола, пропущенные в Мадриде. Большинство специалистов не верят в успех столичных футболистов, а болельщики ждут только победы «Локомотива».

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Атлетико». Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 18:41
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 15 марта 2018, 20:54

      Всё, согласно прогнозов. Всё правильно, аж противно. Мы ещё не разбегались, а они давно на ходу.

      0
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 15 марта 2018, 20:28

      Команды из разных лиг.

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 15 марта 2018, 19:29

      ДДырявый матч тв уже с планшета не посмотришь какой то блокировщик появился у меня типа рекламу блокирует поэтому видео недоступно

      2
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 15 марта 2018, 19:18

      Для Локо это хорошая тренировка перед ЛЧ в след году

      3
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 > Бриг 15 марта 2018, 20:55

      До следующей ЛЧ пол-команды поменяется.

      0
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      Рейтинг: +1167

      ГенГриг 15 марта 2018, 19:04

      Закрыть конечно 3-0. не получиться .Но отыграть достойно желаю Локо! Удачи вам парни.Россия вперед!!!

      1
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 15 марта 2018, 19:02

      Будет тяжело. Но забить надо, а желательно выиграть!

      2
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      Рейтинг: +100

      Джек Харпер 15 марта 2018, 18:48

      постараться можно и нужно
      пройти не реально
      если косячить не будут может и получится выиграть но если и свершится чудо то выиграют не больше чем с разницей в один мяч

      3
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 15 марта 2018, 14:41

      Отыграться конечно не получится, но сыграть на максимуме нужно. Соперник лигочемпионский, а осенью все таки надеюсь Локо там будет участвовать наконец-то.

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 15 марта 2018, 13:44

      может, Локо и вылетит сегодня, но нужно сделать это красиво! Вперед, парни!

      6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 марта 2018, 11:18

      Желаю Локо показать красивую игру и постараться добиться победы! хотя и чуда исключать нельзя а вдруг получиться пройти дальше)

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