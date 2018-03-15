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  • Лига Европы. «Локомотив» постарается реабилитироваться в матче с «Атлетико» в 1/8 финала

Лига Европы. «Локомотив» постарается реабилитироваться в матче с «Атлетико» в 1/8 финала

15 марта 2018, 18:41
17

В четверг, 15 марта, в Москве «Локомотив» будет принимать «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Перед железнодорожниками стоит непростая задача отыграть три гола, пропущенные в Мадриде. Большинство специалистов не верят в успех столичных футболистов, а болельщики ждут только победы «Локомотива».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Атлетико». Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

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Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Локомотив Атлетико
Комментарии (17)
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VeniaminS
1521093315
Ждем победы!!!
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Lev Aleks
1521096795
Я вообще жду триллера например такого 3-0 и пенальти)))
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Fan Loko mik
1521097195
Только ЛОКО!!!!! ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!! С НАМИ БОГ!!!!
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ZAITZEFF2011
1521100108
Будет очень трудно играть против Атлетико , но нужно не терять свою репутацию показав свои лучшие стороны и постараться набрать очки в копилку рейтинга наших команд.
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OfaZavr
1521101886
Желаю Локо показать красивую игру и постараться добиться победы! хотя и чуда исключать нельзя а вдруг получиться пройти дальше)
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Diesel133
1521110680
может, Локо и вылетит сегодня, но нужно сделать это красиво! Вперед, парни!
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Nesterenko
1521114098
Отыграться конечно не получится, но сыграть на максимуме нужно. Соперник лигочемпионский, а осенью все таки надеюсь Локо там будет участвовать наконец-то.
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Джек Харпер
1521128929
постараться можно и нужно пройти не реально если косячить не будут может и получится выиграть но если и свершится чудо то выиграют не больше чем с разницей в один мяч
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Бриг
1521130727
Для Локо это хорошая тренировка перед ЛЧ в след году
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anri1703
1521131389
ДДырявый матч тв уже с планшета не посмотришь какой то блокировщик появился у меня типа рекламу блокирует поэтому видео недоступно
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