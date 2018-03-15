Лига Европы. «Локомотив» постарается реабилитироваться в матче с «Атлетико» в 1/8 финала

В четверг, 15 марта, в Москве «Локомотив» будет принимать «Атлетико» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги Европы. Перед железнодорожниками стоит непростая задача отыграть три гола, пропущенные в Мадриде. Большинство специалистов не верят в успех столичных футболистов, а болельщики ждут только победы «Локомотива».

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Локомотив» – «Атлетико». Начало в 19:00 по московскому времени, не пропустите!

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