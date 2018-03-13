Врач «Баварии»: «Гвардиола – неуверенный в себе человек, постоянно живущий в страхе лишиться власти и авторитета»

Врач «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт поделился мнением о бывшем главном тренере мюнхенской команды Хосепе Гвардиоле, возглавляющем ныне «Манчестер Сити».

Медик покинул немецкий гранд в 2015 году из-за трений с испанским специалистом, но вернулся в клуб после ухода Гвардиолы.

«Думаю, Гвардиола – не слишком уверенный в себе человек, делающий все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Но не столько поражений, сколько потери власти и авторитета.

Он знал все лучше. Считал, что пятиминутной разминки достаточно, но это не могло закончиться хорошо. Видимо, он рассматривал меня в качестве получателя команд, которые он мог бы давать каждый раз, когда пожелает.

Я накричал на него и так сильно ударил кулаком по столу, что зазвенели тарелки и чашки. Впервые за все годы в «Баварии» я позволил себе повысить голос», – сказал Мюллер-Вольфарт.