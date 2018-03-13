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    Врач «Баварии»: «Гвардиола – неуверенный в себе человек, постоянно живущий в страхе лишиться власти и авторитета»

    Врач «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт поделился мнением о бывшем главном тренере мюнхенской команды Хосепе Гвардиоле, возглавляющем ныне «Манчестер Сити».

    Медик покинул немецкий гранд в 2015 году из-за трений с испанским специалистом, но вернулся в клуб после ухода Гвардиолы.

    «Думаю, Гвардиола – не слишком уверенный в себе человек, делающий все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Но не столько поражений, сколько потери власти и авторитета.

    Он знал все лучше. Считал, что пятиминутной разминки достаточно, но это не могло закончиться хорошо. Видимо, он рассматривал меня в качестве получателя команд, которые он мог бы давать каждый раз, когда пожелает.

    Я накричал на него и так сильно ударил кулаком по столу, что зазвенели тарелки и чашки. Впервые за все годы в «Баварии» я позволил себе повысить голос», – сказал Мюллер-Вольфарт.

    Источник: Goal.com

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    13.03.2018 16:42
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 марта 2018, 08:58

      Этоиу горе-врачу самому надо показаться психиатру.

      0
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 14 марта 2018, 14:08

      Диагноз неутешительный, конечно. Но судя по результатам, страх Пепа только заряжает.+++

      0
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      Рейтинг: +40

      стикс 14 марта 2018, 12:44

      врачу однако самому надо к врачу...!!!!!!!!

      2
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      Рейтинг: +3795

      serppion 14 марта 2018, 12:09

      Судя по тому, что Юпп Хайнкес до сих пор в тренерах Баварии, он шибко бздит врача Мюллера-Вольфарта и полностью послушен.

      1
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 14 марта 2018, 01:08

      "Я накричал на него и так сильно ударил кулаком по столу, что зазвенели тарелки и чашки."....сразу видно поведение уверенного в себе врача...))))))))

      0
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      Рейтинг: +336

      DeviDjons > ЖОРРО 15 марта 2018, 13:17

      Они в буфете наверно сидели раз столько чашек! Мож пивка поддавали, вот и сорвался!

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > DeviDjons 16 марта 2018, 00:00

      Может быть))

      0
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      Рейтинг: +387

      Vizual 14 марта 2018, 00:01

      Словесный понос да и только

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      Рейтинг: +288

      фантоци 13 марта 2018, 21:45

      Ну по Пепу этого не скажешь) чушь какая то)

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      Рейтинг: +2253

      Maxi_7 13 марта 2018, 20:35

      Есть отличная фраза : "Плохо думают о нас лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас".
      Заметьте, Пеп молчит и ничего не отвечает, уверен, если и ответит, то это будет что-то в очень уважительном ключе, так что этот врач этим интервью только сам себя дискредитировал.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 20:32

      Разговор ни о чем.

      0
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      Рейтинг: +91

      Гарриc 13 марта 2018, 19:38

      После такого поведения врачу нужно заглянуть к врачу ) А ПЭП молодец !

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