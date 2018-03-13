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  • Врач «Баварии»: «Гвардиола – неуверенный в себе человек, постоянно живущий в страхе лишиться власти и авторитета»

Врач «Баварии»: «Гвардиола – неуверенный в себе человек, постоянно живущий в страхе лишиться власти и авторитета»

13 марта 2018, 16:42
25

Врач «Баварии» Ганс-Вильгельм Мюллер-Вольфарт поделился мнением о бывшем главном тренере мюнхенской команды Хосепе Гвардиоле, возглавляющем ныне «Манчестер Сити».

Медик покинул немецкий гранд в 2015 году из-за трений с испанским специалистом, но вернулся в клуб после ухода Гвардиолы.

«Думаю, Гвардиола – не слишком уверенный в себе человек, делающий все, чтобы скрыть это от других людей. Из-за этого он, кажется, живет в постоянном страхе. Но не столько поражений, сколько потери власти и авторитета.

Он знал все лучше. Считал, что пятиминутной разминки достаточно, но это не могло закончиться хорошо. Видимо, он рассматривал меня в качестве получателя команд, которые он мог бы давать каждый раз, когда пожелает.

Я накричал на него и так сильно ударил кулаком по столу, что зазвенели тарелки и чашки. Впервые за все годы в «Баварии» я позволил себе повысить голос», – сказал Мюллер-Вольфарт.

Источник: Goal.com
Англия. Премьер-лига Германия. Бундеслига Манчестер Сити Бавария Гвардиола Хосеп
Комментарии (25)
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Татарин за ЦСКА
1520949110
Так вот оно что,Михалыч!!!!Хосеп сыклявый тренер??? Мне кажется врач говорит из-за обиды.Над деле такого скорее всего нет!!!!
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Viper for CSKA
1520951199
Правда это или нет выяснить сложно, но ситуация с Иброй в принципе служит аргументом за слова Вольфарта.
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raritet
1520951648
ПОлучается что он , какой-то хрен, с документами врача руководил командой, а не тренер. Интересные новости. А я думал раньше. Почему же у блестящего тренера не получается в Баварии. А оказывается он боялся звона посуды и немецких вульгарных врачей с замашками Фюрера.
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+50/-50
1520954935
В мире капитализма никто не уверен в себе. Всё не предсказуемо и скоротечно. Ну разве мог Улюкаев предположить, что сменит кожаное кресло на тюремную табуретку, а Васильева разве надеялась, что вернут всё нажитое непосильным трудом в МО. А Филя разве мог предположить, что покинет покои Примадоны и окажется один в кровати. Ни в чём нельзя быть уверенным. Что наша жизнь? Игра! Посмотрим сегодня игру Ромы и МЮ. Всем удачи.
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Cules2013
1520955329
Типичная обиженка
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1520956297
Пусть и дальше так работает если страх ему помогает.Вроде врач ...не с дерева слез..что язык нельзя использовать по прямому назначению...кулаком он стукнул
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Аскорбин
1520956438
Если судить как играют команды Гвардиолы ,он уверен в себе и знает что делает.
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Гарриc
1520959119
После такого поведения врачу нужно заглянуть к врачу ) А ПЭП молодец !
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Maxi_7
1520962553
Есть отличная фраза : "Плохо думают о нас лишь те, кто хуже нас, а те, кто лучше нас, им просто не до нас". Заметьте, Пеп молчит и ничего не отвечает, уверен, если и ответит, то это будет что-то в очень уважительном ключе, так что этот врач этим интервью только сам себя дискредитировал.
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стикс
1521020692
врачу однако самому надо к врачу...!!!!!!!!
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