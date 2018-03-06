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    Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории

    Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пообещал устроить в Киеве лучший финал Лиги чемпионов в истории.

    «Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств.

    Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА», – сказал Павелко телеканалу «Футбол 1».

    Стоит отметить, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.03.2018 09:41
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    Комментарии56
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      Рейтинг: +880

      mishavandit 7 марта 2018, 01:21

      не обосритесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 6 марта 2018, 19:08

      будет много красивых дешевых девушек,
      есть где получить удовольствие кроме футбола.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +527

      трениришко 6 марта 2018, 19:07

      к тому времени Киев может уже будет Российским

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +906

      Football06 6 марта 2018, 14:13

      Это фиаско пацаны:-)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 марта 2018, 12:59

      Сначала подлижут жопу УЕФА и якобы хорошо проведут финал ЛЧ. А потом пошлют к чёрту ФИФА и не будут транслировать матчи ЧМ у себя в стране.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 6 марта 2018, 12:29

      Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории!Где будет:Правый сектор, Левый сектор,Организация Украинских Националистов, Степан Бандера и Роман Шухевич.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Бугимен 6 марта 2018, 14:32

      и петро ПАРАШенков

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 6 марта 2018, 12:20

      Все у них получится. Это будет лучшее зрелище в истории УЕФА. Скакать будут не только черлидеры в перерыве. Скакать будут все зрители на трибунах, ибо москалей не пустят, а болельщики из Свободного Мира сочтут за счастье присоединиться. Во время игры будут сделаны специальные перерывы, чтобы футболисты и судьи тоже могли поскакать.

      6
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 > Вомбат 6 марта 2018, 14:28

      Так там вначале Парашенко выступит..., мол смотрите, все свои здесь, все наши "любимые европейцы " тут, но москалей нема))) они же нам газулю перекрыли, да и Крым отобрали, да войну развязали... Вот мы их не пустили... Они же такие - сякие, а мы - блаженные, мы настолько **** блаженные, что все станем скоро ЛГБТ и будет у нас охеренная вот с такущей дыркой в жопе страна, страна которая любит все, но делать ни хера не хочет. Итак начинаем...))))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Старина Хэнк 6 марта 2018, 12:05

      А не получится - виноваты Россия и Донбасс. Как всегда. Хотя б пластинку сменили...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 6 марта 2018, 11:59

      Огромная Просьба выбирайте выражения - никого мата! Это спорт, не место для помоев! На сайте полно детей!

      3
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      Рейтинг: +1687

      Tostao > Almazovich 6 марта 2018, 13:18

      На счёт детей - это хорошая шутка.)) Они ведь ни одного мата в жизни не слышали. Зато здесь они подчерпнут очень много нового для себя.))

      0
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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 6 марта 2018, 11:26

      Ну дай Бог! УЕФА будет пристально следить за ситуацией, а в случае сомнений, я уверен, найдут правильное решение! Но думаю он будет как и все предыдущие, не более!!!

      3
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