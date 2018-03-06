Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пообещал устроить в Киеве лучший финал Лиги чемпионов в истории.
«Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств.
Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА», – сказал Павелко телеканалу «Футбол 1».
Стоит отметить, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.
Источник: Бомбардир.ру