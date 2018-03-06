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Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории

6 марта 2018, 09:41
56

Глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко пообещал устроить в Киеве лучший финал Лиги чемпионов в истории.

«Подготовка к финалу Лиги чемпионов уже на финишной прямой. Подготовка была продуктивной, мы идем по графику, если не будет форс-мажорных обстоятельств.

Федерация футбола Украины сделает все, чтобы финал Лиги чемпионов был лучшим в истории УЕФА», – сказал Павелко телеканалу «Футбол 1».

Стоит отметить, что финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Киеве 26 мая.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов
Комментарии (56)
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Stavropolets
1520320224
лучший финал Лиги чемпионов в истории это там где есть красивый и зрелищный матч, посмотрим что получится
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vladimir-7
1520320758
Украина найдёт форс-мажорные ситуации.
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Болельщик Реал Мадрида
1520320806
Уважаемые пользователи и гости сайте "Бомбардир". Давайте не будем превращать сайт в место политической грызни! Все вот эти заявления о том что там нет денег, они с протянутой рукой по Евросоюзу ходят может было бы правдой, если бы у нас в стране было бы не тоже самое. У нас в стране к грядущему чемпионату понастроили массу объектов в крупных городах, а толку что? Пройдет чемпионат и они развалятся, потому что уровень нашего чемпионата не позволяет собирать такие деньги, чтобы обеспечивать им достойный уход. Думаете что все они будут служить социальной миссией и быть доступными для населения? Нет! Их приватизируют депутаты-олигархи и будут "три шкуры" драть с простого населения за возможность им пользоваться. Давайте не будем постоянно критиковать Украину и обратим внимание на свою страну, будем не много объективнее. Ситуация в нашей стране, не на много лучше их ситуации!
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BlackMurder
1520322487
Россия на танках заедит, и будет все хорошо!
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zigbert
1520322567
Интересно а покажут нам этот финал?
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OfaZavr
1520323747
ну поглядим.
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ufos73
1520323988
Как и на Евровиденье? Серючка будет судьей! )))
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Татарин за ЦСКА
1520324433
Лучшим в мире???Это когда не правильных фанатов будут танками отстреливать????Перед началом матча перед зрителями расстреляют пленных ДНРовцев????Или будут футболисты бегать под звуки выстрелов???А может порошенко прилюдно отсосет президенту Америки??? Вот то будет финал,да не просто финал,а финалище.
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Вомбат
1520328033
Все у них получится. Это будет лучшее зрелище в истории УЕФА. Скакать будут не только черлидеры в перерыве. Скакать будут все зрители на трибунах, ибо москалей не пустят, а болельщики из Свободного Мира сочтут за счастье присоединиться. Во время игры будут сделаны специальные перерывы, чтобы футболисты и судьи тоже могли поскакать.
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Бугимен
1520328586
Украина пообещала провести лучший финал Лиги чемпионов в истории!Где будет:Правый сектор, Левый сектор,Организация Украинских Националистов, Степан Бандера и Роман Шухевич.
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