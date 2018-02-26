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  • Азар – лучший в рейтинге дриблеров в Европе. Месси – третий, а Роналду не попал в сотню

Азар – лучший в рейтинге дриблеров в Европе. Месси – третий, а Роналду не попал в сотню

26 февраля 2018, 23:42
15

Аналитический центр CIES Football Observatory составил топ-100 дриблеров из пяти лучших чемпионатов Европы. CIES присвоил каждому игроку индекс в соответсвии с показателями футболиста в дриблинге. Учитывалось количество обводок за 90 минут и процент успешных обводок.

Полузащитник «Челси» Эден Азар с индексом 100 признан лучшим по этим показателям.

Второе место занял форвард «ПСЖ» Неймар (94), третье место – нападающий «Барселоны» Лионель Месси (70).

Четвертое место с индексом 56 делят хавбеки Танги Ндомбеле из «Лиона» и Мусса Дембеле из «Тоттенхэма».

Пятое место занимает форвард «Аталанты» Алехандро Гомес (55).

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в топ-100 не вошел.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Челси ПСЖ Барселона Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден Неймар
Комментарии (15)
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GoldPlayFIFARus9
1519679022
С пенальти коронный,в пустые похоронный))
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bset
1519680359
Зато в фифе 99 на финтах.
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Борз-95
1519680726
Азар зверь,но Месси умнее)))
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la verdad
1519680806
90% это штрафные пенальти и голы с метра в пустые... Дриблинг? Нееее... Не слышал :) Где тут ближайшее зеркало?)))
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Docentusa
1519684818
Опаньки!
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DeStar
1519685726
да уже не новость. Дриблинг от роналду уже года как 2-3 не виден.
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starche
1519705131
Интересные цифры. Рады за Кристину.
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Cules2013
1519738364
Роналду даже в молодости был не топ-дриблёром, скорее танцором с мячом на месте, а последние годы полностью забил на этот скил. Справедливости ради скажу, что стиль игры Криштиану не требует никаких финтов, он и без этого спокойно справится, главное по воротам попадать, а то последнее время прицел сбился.
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ikarus74
1519740318
Количество обводок и процент успешных не имеет никакого значения без учета полезности (обострения у чужих ворот), поэтому львёнок не только дриблер, а умный Футболист. После дриблинга выдать голевой пас на метров сорок может только Он
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ikarus74
1519740473
Кстати, двое из пятерки Арги .... что то там в Бразилии происходит
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