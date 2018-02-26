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    Азар – лучший в рейтинге дриблеров в Европе. Месси – третий, а Роналду не попал в сотню

    Аналитический центр CIES Football Observatory составил топ-100 дриблеров из пяти лучших чемпионатов Европы. CIES присвоил каждому игроку индекс в соответсвии с показателями футболиста в дриблинге. Учитывалось количество обводок за 90 минут и процент успешных обводок.

    Полузащитник «Челси» Эден Азар с индексом 100 признан лучшим по этим показателям.

    Второе место занял форвард «ПСЖ» Неймар (94), третье место – нападающий «Барселоны» Лионель Месси (70).

    Четвертое место с индексом 56 делят хавбеки Танги Ндомбеле из «Лиона» и Мусса Дембеле из «Тоттенхэма».

    Пятое место занимает форвард «Аталанты» Алехандро Гомес (55).

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в топ-100 не вошел.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.02.2018 23:42
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +24

      ikarus74 27 февраля 2018, 17:07

      Кстати, двое из пятерки Арги .... что то там в Бразилии происходит

      0
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      Рейтинг: +24

      ikarus74 27 февраля 2018, 17:05

      Количество обводок и процент успешных не имеет никакого значения без учета полезности (обострения у чужих ворот), поэтому львёнок не только дриблер, а умный Футболист. После дриблинга выдать голевой пас на метров сорок может только Он

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 27 февраля 2018, 16:32

      Роналду даже в молодости был не топ-дриблёром, скорее танцором с мячом на месте, а последние годы полностью забил на этот скил. Справедливости ради скажу, что стиль игры Криштиану не требует никаких финтов, он и без этого спокойно справится, главное по воротам попадать, а то последнее время прицел сбился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1532

      starche 27 февраля 2018, 07:18

      Интересные цифры. Рады за Кристину.

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 27 февраля 2018, 05:09

      Азар лучший

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 27 февраля 2018, 01:55

      да уже не новость. Дриблинг от роналду уже года как 2-3 не виден.

      4
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 27 февраля 2018, 01:40

      Опаньки!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +256

      Gorasul 27 февраля 2018, 01:11

      А Смолов где? Его же Реал хочет купить. А Головин и Челси? Неужели всё это утки?

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 > Gorasul 27 февраля 2018, 05:05

      Читай внимательно: 5 лучших чемпионатов. РФПЛ как и Роналду - не в топ-100))))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 27 февраля 2018, 00:33

      90% это штрафные пенальти и голы с метра в пустые... Дриблинг? Нееее... Не слышал :) Где тут ближайшее зеркало?)))

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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 27 февраля 2018, 00:32

      Азар зверь,но Месси умнее)))

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