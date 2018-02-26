Азар – лучший в рейтинге дриблеров в Европе. Месси – третий, а Роналду не попал в сотню

Аналитический центр CIES Football Observatory составил топ-100 дриблеров из пяти лучших чемпионатов Европы. CIES присвоил каждому игроку индекс в соответсвии с показателями футболиста в дриблинге. Учитывалось количество обводок за 90 минут и процент успешных обводок.

Полузащитник «Челси» Эден Азар с индексом 100 признан лучшим по этим показателям.

Второе место занял форвард «ПСЖ» Неймар (94), третье место – нападающий «Барселоны» Лионель Месси (70).

Четвертое место с индексом 56 делят хавбеки Танги Ндомбеле из «Лиона» и Мусса Дембеле из «Тоттенхэма».

Пятое место занимает форвард «Аталанты» Алехандро Гомес (55).

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в топ-100 не вошел.