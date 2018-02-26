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    Бышовец: «У «Спартака» проблемы все те же – оборона»

    Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, что его порадовали все российские клубы, которые участвовали в матчах 1/16 финала Лиги Европы, даже «Спартак», покинувший турнир после поражения по сумме двух встреч с «Атлетиком» из Бильбао.

    Напомним, что борьбу в турнире продолжат «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

    – Остались хорошие впечатления, не только о «Зените». Даже уступивший в своем противостоянии «Спартак» порадовал в ответной игре. Да, первый, проигранный со счетом 1:3 матч, давал фору «Атлетику». В какой-то степени, по счастливой случайности выиграл «Локомотив». В первые тридцать минут возникло три момента у ворот «красно-зеленых», затем они перехватили инициативу. ЦСКА тоже сумел переломить ход поединка, поскольку соперник имел моменты. «Зенит» изменил тактику. Схема с двумя центральными нападающими оказалась несколько неожиданной для соперника. Второй момент – предложенные скорости «Зенитом», конечно, сыграли решающую роль. И забитые мячи в целом были очень своевременны, что и определило результат.

    – Почему так провалился «Спартак»?

    – Я думаю, что проблемы те же. Красно-белые имеют неплохую атаку, можно быть удовлетворенным средней линией. Однако, что касается обороны, то видно отсутствие взаимодействий и сочетания футболистов, которые усилили бы игру друг друга. В результате защита «Спартака» стала менее обороноспособной. Нет гармонии атакующих и оборонительных действий.

    – У ЦСКА до последней минуты в ответном матче все висело на волоске...

    – Армейцы на сегодняшний день имеют проблемы. Прежде всего – это в обороне.

    – У «Ниццы» были шансы в ответном матче против «Локомотива»?

    – Когда мы говорим, что весной находимся в невыгодном положении, поскольку футболисты не находятся в игровом ритме, то в случае с «Локомотивом» тренеры справились. Это касается как физической подготовки, так и восстановления необходимых навыков. В то время как «Ниццу» и в первом и во втором матчах функционально хватило только на первый тайм. «Локомотив» сумел сохранить напряженность в поединке за счет движения и правильного распределения сил на все 90 минут встречи, что осложняло проблемы французов, особенно – в обороне. Говоря о потенциале игроков, стоит отметить, что тот же Балотели в начале матча хотя и представлял собой какую-то угрозу и остроту (были удары в перекладину), но после перерыва был незаметен.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 07:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      Павел Амурский 26 февраля 2018, 14:42

      Это и без Бышовца все знают.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 26 февраля 2018, 12:40

      у бышовца проблема все та же - не отпускающий отходняк после ОИ в сеуле, единственное светлое пятно в убогой тренерской карьере

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2018, 11:58

      Когда же будет защитник в конце-концов

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:47

      прям Америку открыл как будто без него о проблемах в обороне не известно было, а вылетели больше от неправильно выбранного состава первого матча.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 26 февраля 2018, 10:28

      Рыба гниёт с головы.

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 февраля 2018, 10:23

      А как она будет не проблемной,если состав обороны постоянно меняется,по разным причинам.

      2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 26 февраля 2018, 07:47

      Бышовец прямо ясновидец! А то мы все не знаем, где проблемная линия в Спартаке..

      5
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