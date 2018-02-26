Бышовец: «У «Спартака» проблемы все те же – оборона»

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, что его порадовали все российские клубы, которые участвовали в матчах 1/16 финала Лиги Европы, даже «Спартак», покинувший турнир после поражения по сумме двух встреч с «Атлетиком» из Бильбао.

Напомним, что борьбу в турнире продолжат «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

– Остались хорошие впечатления, не только о «Зените». Даже уступивший в своем противостоянии «Спартак» порадовал в ответной игре. Да, первый, проигранный со счетом 1:3 матч, давал фору «Атлетику». В какой-то степени, по счастливой случайности выиграл «Локомотив». В первые тридцать минут возникло три момента у ворот «красно-зеленых», затем они перехватили инициативу. ЦСКА тоже сумел переломить ход поединка, поскольку соперник имел моменты. «Зенит» изменил тактику. Схема с двумя центральными нападающими оказалась несколько неожиданной для соперника. Второй момент – предложенные скорости «Зенитом», конечно, сыграли решающую роль. И забитые мячи в целом были очень своевременны, что и определило результат.

– Почему так провалился «Спартак»?

– Я думаю, что проблемы те же. Красно-белые имеют неплохую атаку, можно быть удовлетворенным средней линией. Однако, что касается обороны, то видно отсутствие взаимодействий и сочетания футболистов, которые усилили бы игру друг друга. В результате защита «Спартака» стала менее обороноспособной. Нет гармонии атакующих и оборонительных действий.

– У ЦСКА до последней минуты в ответном матче все висело на волоске...

– Армейцы на сегодняшний день имеют проблемы. Прежде всего – это в обороне.

– У «Ниццы» были шансы в ответном матче против «Локомотива»?

– Когда мы говорим, что весной находимся в невыгодном положении, поскольку футболисты не находятся в игровом ритме, то в случае с «Локомотивом» тренеры справились. Это касается как физической подготовки, так и восстановления необходимых навыков. В то время как «Ниццу» и в первом и во втором матчах функционально хватило только на первый тайм. «Локомотив» сумел сохранить напряженность в поединке за счет движения и правильного распределения сил на все 90 минут встречи, что осложняло проблемы французов, особенно – в обороне. Говоря о потенциале игроков, стоит отметить, что тот же Балотели в начале матча хотя и представлял собой какую-то угрозу и остроту (были удары в перекладину), но после перерыва был незаметен.