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Бышовец: «У «Спартака» проблемы все те же – оборона»

26 февраля 2018, 07:28
8

Бывший тренер «Зенита» Анатолий Бышовец рассказал, что его порадовали все российские клубы, которые участвовали в матчах 1/16 финала Лиги Европы, даже «Спартак», покинувший турнир после поражения по сумме двух встреч с «Атлетиком» из Бильбао.

Напомним, что борьбу в турнире продолжат «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА.

– Остались хорошие впечатления, не только о «Зените». Даже уступивший в своем противостоянии «Спартак» порадовал в ответной игре. Да, первый, проигранный со счетом 1:3 матч, давал фору «Атлетику». В какой-то степени, по счастливой случайности выиграл «Локомотив». В первые тридцать минут возникло три момента у ворот «красно-зеленых», затем они перехватили инициативу. ЦСКА тоже сумел переломить ход поединка, поскольку соперник имел моменты. «Зенит» изменил тактику. Схема с двумя центральными нападающими оказалась несколько неожиданной для соперника. Второй момент – предложенные скорости «Зенитом», конечно, сыграли решающую роль. И забитые мячи в целом были очень своевременны, что и определило результат.

– Почему так провалился «Спартак»?

– Я думаю, что проблемы те же. Красно-белые имеют неплохую атаку, можно быть удовлетворенным средней линией. Однако, что касается обороны, то видно отсутствие взаимодействий и сочетания футболистов, которые усилили бы игру друг друга. В результате защита «Спартака» стала менее обороноспособной. Нет гармонии атакующих и оборонительных действий.

– У ЦСКА до последней минуты в ответном матче все висело на волоске...

– Армейцы на сегодняшний день имеют проблемы. Прежде всего – это в обороне.

– У «Ниццы» были шансы в ответном матче против «Локомотива»?

– Когда мы говорим, что весной находимся в невыгодном положении, поскольку футболисты не находятся в игровом ритме, то в случае с «Локомотивом» тренеры справились. Это касается как физической подготовки, так и восстановления необходимых навыков. В то время как «Ниццу» и в первом и во втором матчах функционально хватило только на первый тайм. «Локомотив» сумел сохранить напряженность в поединке за счет движения и правильного распределения сил на все 90 минут встречи, что осложняло проблемы французов, особенно – в обороне. Говоря о потенциале игроков, стоит отметить, что тот же Балотели в начале матча хотя и представлял собой какую-то угрозу и остроту (были удары в перекладину), но после перерыва был незаметен.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Зенит Спартак Локомотив ЦСКА Бышовец Анатолий
Комментарии (8)
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oyabun
1519620436
Бышовец прямо ясновидец! А то мы все не знаем, где проблемная линия в Спартаке..
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zigbert
1519629792
А как она будет не проблемной,если состав обороны постоянно меняется,по разным причинам.
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mamba9090909
1519630083
Рыба гниёт с головы.
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OfaZavr
1519631247
прям Америку открыл как будто без него о проблемах в обороне не известно было, а вылетели больше от неправильно выбранного состава первого матча.
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VVM1964
1519631858
У «Спартака» проблемы все те же – оборона - Да ладно , ну спасибо , подсказал , а мы то и не знали . ))))
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DOCTOR PENALTY
1519635484
Когда же будет защитник в конце-концов
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Боцман59rus
1519638056
у бышовца проблема все та же - не отпускающий отходняк после ОИ в сеуле, единственное светлое пятно в убогой тренерской карьере
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Павел Амурский
1519645359
Это и без Бышовца все знают.
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