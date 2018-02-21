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    ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Црвену Звезду»

    Сегодня, 21 февраля, ЦСКА в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы на «ВЭБ Арене» сыграет против «Црвены Звезды». Первая игра в Сербии завершилась с нулевым счетом.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.02.2018 10:00
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 февраля 2018, 13:55

      удачной, качественной и победной игры армейцам!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 21 февраля 2018, 13:00

      Удачи!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -253

      Sanek85 21 февраля 2018, 11:56

      Побеждать!!!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 февраля 2018, 10:14

      ТОЛЬКО ПОБЕДА!!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 февраля 2018, 10:04

      Хотел купить трансляцию. Нажимаю на кнопку, открывается маленькое окно, загрузка его заканчивается, а в окне пусто. Бизнесмены...) Я даже со своими деньгами расстаться на этом сайте не могу нормально)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5420

      _Marqella_ > bset 21 февраля 2018, 12:28

      Не переживай, есть много способов расстаться со своими деньгами....

      -1
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