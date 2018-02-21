ЦСКА в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы дома примет «Црвену Звезду»

Сегодня, 21 февраля, ЦСКА в рамках ответного матча 1/16 финала Лиги Европы на «ВЭБ Арене» сыграет против «Црвены Звезды». Первая игра в Сербии завершилась с нулевым счетом.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало в 20:00 по московскому времени. Не пропустите!

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