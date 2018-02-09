Роббен рассказал о том, как повысить шансы «Баварии» в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» Арьен Роббен гордится тем, что является частью великого клуба, сообщает Kicker. Он отметил, что игрокам мюнхенцев не стоит терять игровой ритм перед возобновлением Лиги чемпионов.

«Горжусь тем, что являюсь частью «Баварии». Я имею в виду действия и политику всего клуба. Она всего достигла благодаря самостоятельной и независимой работе. Поэтому необходимо сделать большой комплимент клубу.

Между тем, не стоит терять и игровой ритм. Это должно повысить шансы на нашу победу в Лиге чемпионов», – приводит слова Роббена Kicker.

Напомним, что «Баварии» предстоит встретиться в 1/8 финала Лиги чемпионов с «Бешикташем». Первая игра пройдет в Мюнхене 20-го февраля. Ответная встреча состоится в Турции 14 марта.