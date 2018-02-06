«Реал» хочет включить Бензема в сделку по Азару

«Реал», как уже ранее сообщалось, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара и хочет включить в сделку по трансферу бельгийца нападающего Карима Бензема.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с лондонцами по этому вопросу.

В нынешнем сезоне 30-летний француз принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет шесть голов и пять результативных передач. Контракт футболиста со сливочными рассчитан до лета 2021 года.