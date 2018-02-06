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    «Реал» хочет включить Бензема в сделку по Азару

    «Реал», как уже ранее сообщалось, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара и хочет включить в сделку по трансферу бельгийца нападающего Карима Бензема.

    По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с лондонцами по этому вопросу.

    В нынешнем сезоне 30-летний француз принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет шесть голов и пять результативных передач. Контракт футболиста со сливочными рассчитан до лета 2021 года.

    Источник: Tribalfootball

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    06.02.2018 17:24
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 6 февраля 2018, 22:54

      Бензема не нужен. Вот взяли Морату и хватит.

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 6 февраля 2018, 20:20

      было бы хорошо)

      -1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 6 февраля 2018, 20:13

      это уровень челси ! жаль азара прозебает в этот челси в свои лучшие года !

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton 6 февраля 2018, 19:47

      Я престовляю бесполезное трио Челси ))
      Жиру-Бензема-Моратта

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 6 февраля 2018, 19:16

      Включение в сделку бензема только увеличит стоимость азара)

      4
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      Рейтинг: +18

      El Dassory 6 февраля 2018, 18:14

      Хорошая сделка, баш на баш так сказать.:)

      0
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      Рейтинг: +148

      Sarco 6 февраля 2018, 18:05

      Челси и задаром не нужен он , Жиру и тот лучше ..,а Азара , я как болелельщик Челси представляю лишь в одной команде кроме Челси , и это Барселона , вот там он себя отлично чувствовать будет .

      2
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 февраля 2018, 17:57

      Старейшим будет в Челси?на фиг он там нужен

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 6 февраля 2018, 17:50

      Пошли нахрен со своим Бензема!!!

      6
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Аристократ Олжик 6 февраля 2018, 19:05

      ну пожалуйста(

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 6 февраля 2018, 17:41

      Другими словами, хотят впарить невпариваемое!!))

      4
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