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«Реал» хочет включить Бензема в сделку по Азару

6 февраля 2018, 17:24
17

«Реал», как уже ранее сообщалось, заинтересован в приобретении полузащитника «Челси» Эдена Азара и хочет включить в сделку по трансферу бельгийца нападающего Карима Бензема.

По информации источника, президент мадридского клуба Флорентино Перес уже провел переговоры с лондонцами по этому вопросу.

В нынешнем сезоне 30-летний француз принял участие в 24-х матчах, записав на свой счет шесть голов и пять результативных передач. Контракт футболиста со сливочными рассчитан до лета 2021 года.

Источник: Tribalfootball
Испания. Примера Англия. Премьер-лига Реал Челси Бензема Карим Азар Эден
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1517927168
Бензема - составляющая всех сделок Реала
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Sterh
1517927949
Рому хотят нае*ать..
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Sense1
1517928015
Давно эту деревяшку продать надо.
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insider_retro
1517928109
Другими словами, хотят впарить невпариваемое!!))
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Аристократ Олжик
1517928646
Пошли нахрен со своим Бензема!!!
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Sarco
1517929541
Челси и задаром не нужен он , Жиру и тот лучше ..,а Азара , я как болелельщик Челси представляю лишь в одной команде кроме Челси , и это Барселона , вот там он себя отлично чувствовать будет .
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El Dassory
1517930041
Хорошая сделка, баш на баш так сказать.:)
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DeStar
1517933793
Включение в сделку бензема только увеличит стоимость азара)
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3ton
1517935658
Я престовляю бесполезное трио Челси )) Жиру-Бензема-Моратта
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dinar7777dinar
1517937200
это уровень челси ! жаль азара прозебает в этот челси в свои лучшие года !
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