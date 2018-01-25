Виллиан получил травму задней поверхности бедра

Полузащитник «Челси» Виллиан получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2), по причине которой он был заменен на 30-й минуте встречи.

После финального свистка главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что у 29-летнего бразильца диагностирована травма задней поверхности бедра.

«Думаю, повреждение не носит серьезного характера. Надеюсь, что эта оценка будет подтверждена медицинским штабом», – сказал Конте.