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    Виллиан получил травму задней поверхности бедра

    Полузащитник «Челси» Виллиан получил повреждение в ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги с «Арсеналом» (1:2), по причине которой он был заменен на 30-й минуте встречи.

    После финального свистка главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал, что у 29-летнего бразильца диагностирована травма задней поверхности бедра.

    «Думаю, повреждение не носит серьезного характера. Надеюсь, что эта оценка будет подтверждена медицинским штабом», – сказал Конте.

    Источник: ФК «Челси»

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    25.01.2018 08:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 января 2018, 15:09

      Будем надеяться на скорейшее возвращение в строй!!!

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