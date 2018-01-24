«Лидс» сменил эмблему клуба и выпустил посвященный ей видеоролик

В Английском футболе кайфую от того,что болеть за клуб начинают с пеленок. И не важно, МЮ это, Ливерпуль или Миллуолл, Лидс. Причем команды с Чампионшипа имеют порой более громадную историю
Выступающий в английском Чемпионшипе «Лидс» принял решение изменить эмблему клуба. Теперь на ней будет присутствовать название и жест, указывающий на присутствие команды в болельщицком сердце.
Текущий сезон «павлины» доиграют с прежней эмблемой, а новая станет официальной с сезона-2018/19.
Напомним, что «Лидс» трижды выигрывал чемпионат Англии, два раза брал Суперкубок Англии.