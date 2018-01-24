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    «Лидс» сменил эмблему клуба и выпустил посвященный ей видеоролик

    Выступающий в английском Чемпионшипе «Лидс» принял решение изменить эмблему клуба. Теперь на ней будет присутствовать название и жест, указывающий на присутствие команды в болельщицком сердце.

    Текущий сезон «павлины» доиграют с прежней эмблемой, а новая станет официальной с сезона-2018/19.

    Напомним, что «Лидс» трижды выигрывал чемпионат Англии, два раза брал Суперкубок Англии.

    Источник: Twitter

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    24.01.2018 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 10 апреля 2018, 05:27

      В Английском футболе кайфую от того,что болеть за клуб начинают с пеленок. И не важно, МЮ это, Ливерпуль или Миллуолл, Лидс. Причем команды с Чампионшипа имеют порой более громадную историю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +109

      Timoor8607 24 января 2018, 21:34

      Так не хватает той молодой ,дерзкой команды Алана Смита,Марка Видуки,Хари Кьюэла,Ли Боера Рио Фердинанда и ещё много талантлевых ребят!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 января 2018, 20:37

      стильно

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      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 24 января 2018, 19:10

      Аааааа, круто снято

      1
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      Рейтинг: +2888

      absent32 24 января 2018, 18:21

      ждем теперь павлинов в премьер-лиге)))

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