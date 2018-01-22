Горецка понимает фанатов «Шальке-04», которые освистывают его

Полузащитник «Шальке-04» Леон Горецка заявил, что с пониманием относится к критике болельщиков, которые недовольны его переходом в «Баварию». В матче 19-го тура немецкой Бундеслиги против «Ганновера-96» (1:1) болельщики гельзенкирхенского клуба свистом отреагировали на это событие, также разместив на трибунах баннер с надписью: «Ни деньги, ни титулы не являются более важными вещами, чем наш клуб. Тот, кто не ценит это, может проваливать».

«Вся эта ситуация является особенной для меня. Но я рад, что большей частью болельщики поддерживают меня.

Я ожидал, что болельщики «Шальке» будут освистывать меня. Их можно понять», – приводит слова Горецки Sky Germany.

Напомним, что Горецка прошел медицинский осмотр в «Баварии» и подписал контракт с мюнхенцами до 2022 года. Переход будет осуществлен по окончании нынешнего сезона.