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Материалы

Шальке-04 - Ганновер-96

21.01.2018, Воскресенье, 20:00 мск Гельзенкиркен, стадион Фелтинс-Арена Трансляция: МАТЧ! Футбол 3 Германия. Бундеслига, 19 тур Шальке-04 - Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2017/2018)
2 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Ганновер-96 1:0 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2015/2016)
32 тур
30 апреля, суббота 16:30 Ганновер-96 1:3 Шальке-04
15 тур
4 декабря, пятница 22:30 Шальке-04 3:1 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2014/2015)
18 тур
31 января, суббота 17:30 Шальке-04 1:0 Ганновер-96
1 тур
23 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2013/2014)
20 тур
9 февраля, воскресенье 20:30 Шальке-04 2:0 Ганновер-96
3 тур
24 августа, суббота 17:30 Ганновер-96 2:1 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2012/2013)
18 тур
18 января, пятница 23:30 Шальке-04 5:4 Ганновер-96
1 тур
26 августа, воскресенье 19:30 Ганновер-96 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2011/2012)
29 тур
8 апреля, воскресенье 17:30 Шальке-04 3:0 Ганновер-96
12 тур
6 ноября, воскресенье 18:30 Ганновер-96 2:2 Шальке-04
Германия. Бундеслига (2010/2011)
19 тур
22 января, суббота 17:30 Ганновер-96 0:1 Шальке-04
2 тур
28 августа, суббота 17:30 Шальке-04 1:2 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2009/2010)
30 тур
10 апреля, суббота 17:30 Ганновер-96 4:2 Шальке-04
13 тур
21 ноября, суббота 17:30 Шальке-04 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2008/2009)
18 тур
31 января, суббота 17:30 Ганновер-96 1:0 Шальке-04
1 тур
16 августа, суббота 17:30 Шальке-04 3:0 Ганновер-96
Германия. Кубок (2008/2009)
1/16 финала
23 сентября, вторник 22:30 Шальке-04 2:0 Ганновер-96
Германия. Бундеслига (2007/2008)
31 тур
3 мая, суббота 17:30 Шальке-04 1:1 Ганновер-96
14 тур
24 ноября, суббота 17:30 Ганновер-96 2:3 Шальке-04
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бавария 34 27 3 4 92:28 +64 84
2. Шальке-04 34 18 9 7 53:37 +16 63
3. Хоффенхайм 34 15 10 9 66:48 +18 55
4. Боруссия Д 34 15 10 9 64:47 +17 55
5. Байер 34 15 10 9 58:44 +14 55
6. РБ Лейпциг 34 15 8 11 57:53 +4 53
7. Штутгарт 34 15 6 13 36:36 0 51
8. Айнтрахт Ф 34 14 7 13 45:45 0 49
9. Боруссия М 34 13 8 13 47:52 -5 47
10. Герта 34 10 13 11 43:46 -3 43
11. Вердер 34 10 12 12 37:40 -3 42
12. Аугсбург 34 10 11 13 43:46 -3 41
13. Ганновер-96 34 10 9 15 44:54 -10 39
14. Майнц 34 9 9 16 38:52 -14 36
15. Фрайбург 34 8 12 14 32:56 -24 36
16. Вольфсбург 34 6 15 13 36:48 -12 33
17. Гамбург 34 8 7 19 29:53 -24 31
18. Кельн 34 5 7 22 35:70 -35 22
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