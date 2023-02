Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян находится в шаге от перехода в «Арсенал».

Ранее сообщалось, что игрок сборной Армении согласился подписать контракт с «канонирами».

Мхитарян уже прибыл в Лондон, где в ближайшее время пройдет медицинский осмотр.

Henrikh Mkhitaryan is in London (via @Journo_Paul) pic.twitter.com/10eDS7jlw9