Миятович: «Роналду стоит признаться, чем он недоволен в «Реале»

Не та, нынче Кристинка- предрёг Предраг Миятович...и был абсолютно прав!!!
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович не исключил, что команде следует задуматься о расставании с Криштиану Роналду. Ветеран призвал лидера мадридцев открыто высказать свои недовольства.
«Ситуацию с Роналду необходимо тщательно изучить после нынешнего сезона. Если Роналду недоволен чем-то, то ему надо признаться в этом.
В Лиге чемпионов я не заметил, что футболист расстроен, а вот в чемпионате Испании это заметно. Здесь не идет разговора о уровне зарплаты. Возможно, Лига чемпионов Роналду мотивирует больше», – сказал Миятович.
Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.