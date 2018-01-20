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    Миятович: «Роналду стоит признаться, чем он недоволен в «Реале»

    Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович не исключил, что команде следует задуматься о расставании с Криштиану Роналду. Ветеран призвал лидера мадридцев открыто высказать свои недовольства.

    «Ситуацию с Роналду необходимо тщательно изучить после нынешнего сезона. Если Роналду недоволен чем-то, то ему надо признаться в этом.

    В Лиге чемпионов я не заметил, что футболист расстроен, а вот в чемпионате Испании это заметно. Здесь не идет разговора о уровне зарплаты. Возможно, Лига чемпионов Роналду мотивирует больше», – сказал Миятович.

    Футболист в текущем сезоне провел в чемпионате Испании 14 матчей, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: Goal.com

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    20.01.2018 10:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 20 января 2018, 11:46

      Не та, нынче Кристинка- предрёг Предраг Миятович...и был абсолютно прав!!!

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