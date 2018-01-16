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    «Наполи» заинтересован в форварде «ПСЖ» Моуре

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура может сменить прописку. Футболистом интересуется «Наполи», сообщает Sky Sport.

    В итальянском клубе готовы начать переговоры по трансферу Моуры, если не смогут договориться о покупке полузащитника «Болоньи» Симоне Верди. Стоит отметить, что сам Моура ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе, так как к нему нет доверия со стороны главного тренера парижан Унаи Эмери.

    В текущем сезоне Моура провел во всех турнирах в составе «ПСЖ» шесть матчей и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.01.2018 10:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +610

      NeoNaTe 16 января 2018, 11:40

      нормальный для него варик, учитывая борьбу за чемпионство и 100% игру в основе, но з/п итальяшки вряд ли потянут..

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