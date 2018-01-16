«Наполи» заинтересован в форварде «ПСЖ» Моуре

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура может сменить прописку. Футболистом интересуется «Наполи», сообщает Sky Sport.

В итальянском клубе готовы начать переговоры по трансферу Моуры, если не смогут договориться о покупке полузащитника «Болоньи» Симоне Верди. Стоит отметить, что сам Моура ищет варианты продолжения карьеры в другом клубе, так как к нему нет доверия со стороны главного тренера парижан Унаи Эмери.

В текущем сезоне Моура провел во всех турнирах в составе «ПСЖ» шесть матчей и забил один гол.