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    Моура не видит себя в составе «ПСЖ» после слов Эмери

    Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура прокомментировал слова главного тренера парижского клуба Унаи Эмери о том, что в команде не рассчитывают на форварда.

    «Я слышал слова тренера о том, что не вхожу в его планы. Для меня это, к сожалению, конец истории.

    Могу ли я остаться здесь после таких слов? Это будет очень сложно.

    «Манчестер Юнайтед»? Есть темы, о которых я не могу говорить. Английский футбол мне очень нравится. На мой взгляд – это самый сильный чемпионат», – цитирует Моуру издание L'Equipe.

    Напомним, ранее появилась информация, что Моура хочет продолжить карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.01.2018 07:18
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