Моура не видит себя в составе «ПСЖ» после слов Эмери

Нападающий «ПСЖ» Лукас Моура прокомментировал слова главного тренера парижского клуба Унаи Эмери о том, что в команде не рассчитывают на форварда.

«Я слышал слова тренера о том, что не вхожу в его планы. Для меня это, к сожалению, конец истории.

Могу ли я остаться здесь после таких слов? Это будет очень сложно.

«Манчестер Юнайтед»? Есть темы, о которых я не могу говорить. Английский футбол мне очень нравится. На мой взгляд – это самый сильный чемпионат», – цитирует Моуру издание L'Equipe.

Напомним, ранее появилась информация, что Моура хочет продолжить карьеру в составе «Манчестер Юнайтед».