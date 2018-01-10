Селюк: «В Англии 38 туров, и они не плачут. Поэтому там футбол на высоте»

Вот когда у нас в стране будет не один,а хотя бы четыре крытых стадиона,тогда в футбол можно будет без долгих зимних перерывов играть,однако у этой мечты есть реальность-НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ,которых не хватает на достойную (не шикарную) жизнь большинству населения России!
Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил значимость Кубка английской лиги для местных топ-клубов.
Сегодня в рамках первого матча 1/2 финала встретятся «Челси» и «Арсенал». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
«Уверен, в финале Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Второстепенный турнир становится площадкой для выяснения амбиций топ-клубов. И это хорошо.
Так бы в России. В Англии 38 туров, и они не плачут, играют в разных кубках. Поэтому там футбол на высоте», – сказал Селюк.