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    Селюк: «В Англии 38 туров, и они не плачут. Поэтому там футбол на высоте»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил значимость Кубка английской лиги для местных топ-клубов.

    Сегодня в рамках первого матча 1/2 финала встретятся «Челси» и «Арсенал». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    «Уверен, в финале Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Второстепенный турнир становится площадкой для выяснения амбиций топ-клубов. И это хорошо.

    Так бы в России. В Англии 38 туров, и они не плачут, играют в разных кубках. Поэтому там футбол на высоте», – сказал Селюк.

    Источник: Twitter

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    10.01.2018 21:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 11 января 2018, 11:50

      Вот когда у нас в стране будет не один,а хотя бы четыре крытых стадиона,тогда в футбол можно будет без долгих зимних перерывов играть,однако у этой мечты есть реальность-НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ,которых не хватает на достойную (не шикарную) жизнь большинству населения России!

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 11 января 2018, 10:36

      в Англии дубаков зимой нет, как в России, а то также всю зиму могли бы играть спокойно.

      1
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 11 января 2018, 04:50

      В чем-то,этот Селюк прав... ясный пень,что и погода там лучше и поля,но уж летне-осенний период,наши клубы могли бы и лучше проводить..

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 10 января 2018, 22:21

      Призовые как в англии сделай в России, тогда и у нас будут бороться за каждую победу в любом соревновании. Для тех кто думает, что вылет в превом раунде кубка это катастрофа хочу заметить, что руководство клубов никого после этого не уволило.У нас клубы разоряются играя в премьер лиге, в апл минимум могут дать 60 миллионов футов призовых по окончанию сезона

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 10 января 2018, 22:08

      наши же после пяти туров ревут что через 3-4 дня им очень тяжело

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 10 января 2018, 21:59

      Да, это проблема наших клубов! Они сливают кубки, еврокубки и к 30-му туру уже еле ползают!

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