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  • Селюк: «В Англии 38 туров, и они не плачут. Поэтому там футбол на высоте»

Селюк: «В Англии 38 туров, и они не плачут. Поэтому там футбол на высоте»

10 января 2018, 21:47
6

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил значимость Кубка английской лиги для местных топ-клубов.

Сегодня в рамках первого матча 1/2 финала встретятся «Челси» и «Арсенал». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Уверен, в финале Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Второстепенный турнир становится площадкой для выяснения амбиций топ-клубов. И это хорошо.

Так бы в России. В Англии 38 туров, и они не плачут, играют в разных кубках. Поэтому там футбол на высоте», – сказал Селюк.

Источник: Twitter
Англия. Кубок Лиги Селюк Дмитрий
Комментарии (6)
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Сильвербой
1515610740
Да, это проблема наших клубов! Они сливают кубки, еврокубки и к 30-му туру уже еле ползают!
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серега кашин
1515611313
наши же после пяти туров ревут что через 3-4 дня им очень тяжело
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кузнецов артем
1515612116
Призовые как в англии сделай в России, тогда и у нас будут бороться за каждую победу в любом соревновании. Для тех кто думает, что вылет в превом раунде кубка это катастрофа хочу заметить, что руководство клубов никого после этого не уволило.У нас клубы разоряются играя в премьер лиге, в апл минимум могут дать 60 миллионов футов призовых по окончанию сезона
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Ruryu
1515635402
В чем-то,этот Селюк прав... ясный пень,что и погода там лучше и поля,но уж летне-осенний период,наши клубы могли бы и лучше проводить..
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Diesel133
1515656189
в Англии дубаков зимой нет, как в России, а то также всю зиму могли бы играть спокойно.
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nemolod
1515660654
Вот когда у нас в стране будет не один,а хотя бы четыре крытых стадиона,тогда в футбол можно будет без долгих зимних перерывов играть,однако у этой мечты есть реальность-НУЖНО МНОГО ДЕНЕГ,которых не хватает на достойную (не шикарную) жизнь большинству населения России!
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