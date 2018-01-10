Селюк: «В Англии 38 туров, и они не плачут. Поэтому там футбол на высоте»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отметил значимость Кубка английской лиги для местных топ-клубов.

Сегодня в рамках первого матча 1/2 финала встретятся «Челси» и «Арсенал». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Уверен, в финале Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Второстепенный турнир становится площадкой для выяснения амбиций топ-клубов. И это хорошо.

Так бы в России. В Англии 38 туров, и они не плачут, играют в разных кубках. Поэтому там футбол на высоте», – сказал Селюк.