Венгер выпустит Санчеса в стартовом составе на кубковый матч с «Челси»

Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес должен появиться в стартовом составе матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси». Такое решение принял главный тренер «канониров» Арсен Венгер, хотя футболист в ближайшее время может покинуть Лондон, перейдя в «Манчестер Сити».

Стороны пока ведут переговоры, но не могут договориться о сумме трансферной компенсации. «Горожане» предложили 20 миллионов фунтов, хотя «Арсенал» настаивает на сумме в 35 миллионов.