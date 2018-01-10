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    Венгер выпустит Санчеса в стартовом составе на кубковый матч с «Челси»

    Полузащитник «Арсенала» Алексис Санчес должен появиться в стартовом составе матча 1/2 финала Кубка английской лиги против «Челси». Такое решение принял главный тренер «канониров» Арсен Венгер, хотя футболист в ближайшее время может покинуть Лондон, перейдя в «Манчестер Сити».

    Стороны пока ведут переговоры, но не могут договориться о сумме трансферной компенсации. «Горожане» предложили 20 миллионов фунтов, хотя «Арсенал» настаивает на сумме в 35 миллионов.

    Источник: Guardian.com

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    10.01.2018 06:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 10 января 2018, 22:31

      да че там летом по свободному трансферу его заберет кто нибудь !

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