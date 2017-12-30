Моуринью: «Я недоволен, что в ворота «Саутгемптона» не назначили пенальти. Судья принял смелое решение»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 21-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (0:0).

«Думаю, для Крейга Паусона (рефери — прим. ред.) это не лучший день. Он фантастический судья, один из лучших в мире.

Да, мы упустили свои шансы, однако я недоволен тем, что в ворота «Саутгемптона» не назначили пенальти. Но не Паусоном — с его стороны это было смелое решение (не назначать пенальти — прим. ред.).

Я доволен отношением парней к матчу, доволен их желанием играть и доволен своим местом», — сказал Моуринью.

На 33-й минуте встречи мяч попал в предплечье защитнику «Саутгемптона» Майе Ешиду. Арбитр не стал назначать пенальти.