Моуринью контактировал с окружением Мбаппе

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью вступил в контакт с окружением нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Несмотря на то, что манкунианцы не участвовали в борьбе за 19-летнего игрока прошлым летом, португальский специалист дал понять его агентам, что заинтересован во французе.

Отмечается, что максимальная сумма, которую готов выделить совет директоров «красных дьяволов» на трансфер абсолютно любого футболиста, равна 250 миллионам евро.

Мбаппе перешел в «ПСЖ» из «Монако» на правах аренды минувшим летом с правом выкупа через год за 180 миллионов евро.