Серия А. «Интер» проиграл «Сассуоло», «Наполи» вырвал победу над «Сампдорией» и другие результаты

В матче 18-го тура Серии А «Интер» в гостях потерпел минимальное поражение от «Сассуоло». Единственный мяч в составе хозяев забил нападающий Диего Фальчинелли.
В других поединках «Наполи» в меньшинстве одержал победу над «Сампдорией», «Удинезе» разгромил «Верону», «Дженоа» переиграл «Беневенто», а СПАЛ поделил очки с «Торино».
Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур
Голы: 1:0 – Фальчинелли, 34.
Наполи – Сампдория – 3:2 (3:2)
Голы: 0:1 – Рамирес, 2; 1:1 – Аллан, 16; 1:2 – Квальярелла, 27 (с пенальти); 2:2 – Инсинье, 33; 3:2 – Гамшик, 39.
Удаление: Руй, 77 – нет.
Дженоа – Беневенто – 1:0 (0:0)
Голы: 1:0 – Лападула, 90+2 (с пенальти).
Голы: 1:0 – Барак, 28; 2:0 – Видмер, 44; 3:0 – Барак, 68; 4:0 – Ласанья, 80.
Голы: 0:1 – Фальке, 1; 0:2 – Фальке, 10; 1:2 – Вивиани, 42; 2:2 – Антенуччи, 69 (с пенальти).