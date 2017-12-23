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    • Серия А. «Интер» проиграл «Сассуоло», «Наполи» вырвал победу над «Сампдорией» и другие результаты

    Серия А. «Интер» проиграл «Сассуоло», «Наполи» вырвал победу над «Сампдорией» и другие результаты

    В матче 18-го тура Серии А «Интер» в гостях потерпел минимальное поражение от «Сассуоло». Единственный мяч в составе хозяев забил нападающий Диего Фальчинелли.

    В других поединках «Наполи» в меньшинстве одержал победу над «Сампдорией», «Удинезе» разгромил «Верону», «Дженоа» переиграл «Беневенто», а СПАЛ поделил очки с «Торино».

    Чемпионат Италии. Серия А. 18-й тур

    Сассуоло – Интер – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фальчинелли, 34.

    Наполи – Сампдория – 3:2 (3:2)

    Голы: 0:1 – Рамирес, 2; 1:1 – Аллан, 16; 1:2 – Квальярелла, 27 (с пенальти); 2:2 – Инсинье, 33; 3:2 – Гамшик, 39.

    Удаление: Руй, 77 – нет.

    Дженоа – Беневенто – 1:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Лападула, 90+2 (с пенальти).

    Удинезе – Верона – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Барак, 28; 2:0 – Видмер, 44; 3:0 – Барак, 68; 4:0 – Ласанья, 80.

    СПАЛ – Торино – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Фальке, 1; 0:2 – Фальке, 10; 1:2 – Вивиани, 42; 2:2 – Антенуччи, 69 (с пенальти).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.12.2017 18:58
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    Комментарии (6)
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    Вит65
    1514045350
    Мой пррогноз не заставил себя долго ждать. Второе поражение кряду Интера. Борьбу за скудетто поведут Ювентус и Наполи.
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    insider_retro
    1514045860
    Интер безобразно отошёл от дел... Остальное скучновато...
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    Killer_King
    1514045884
    Интер поплыл
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    Михаил_Боярский
    1514048474
    Второй раз ставлю на интер и второй раз они проигрывают. Если тенденция сохранится буду ставить на них всегда xD
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    89388900185
    1514065117
    ну сколько можно не использовать столько моментов и пенальти
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    ologreds
    1694991681
    numo530058
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