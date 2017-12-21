«Манчестер Юнайтед» разослал информацию о билетах на полуфинал Кубка Лиги до вылета из турнира

«Манчестер Юнайтед» разослал болельщикам сообщения с информацией о билетах на полуфинал Кубка английской Лиги.

Это произошло до вчерашнего матча с «Бристоль Сити» в 1/4 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бристоль Сити», и «МЮ» вылетел из розыгрыша Кубка.

«Манчестер Юнайтед» разослал письма с информацией о билетах на полуфинал ДО вчерашней игры», — написал болельщик в твитере.

Напомним, что в полуфинале «Челси» встретится с «Арсеналом», «Манчестер Сити» — с «Бристоль Сити».