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    • «Манчестер Юнайтед» разослал информацию о билетах на полуфинал Кубка Лиги до вылета из турнира

    «Манчестер Юнайтед» разослал информацию о билетах на полуфинал Кубка Лиги до вылета из турнира

    «Манчестер Юнайтед» разослал болельщикам сообщения с информацией о билетах на полуфинал Кубка английской Лиги.

    Это произошло до вчерашнего матча с «Бристоль Сити» в 1/4 финала турнира. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Бристоль Сити», и «МЮ» вылетел из розыгрыша Кубка.

    «Манчестер Юнайтед» разослал письма с информацией о билетах на полуфинал ДО вчерашней игры», — написал болельщик в твитере.

    Напомним, что в полуфинале «Челси» встретится с «Арсеналом», «Манчестер Сити» — с «Бристоль Сити».

    Источник: Twitter

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    21.12.2017 23:56
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Dimonadze
    1513891582
    Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь!)))
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    rostik-100
    1513893166
    Сдает Жозе позиции.
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    mutabor0992
    1513897152
    Ну ЭТО вааще ни в какие ворота не лезет!!!Эта зараза идет от тренера.Его клоунские выкрутасы переходят на команду и персонал.В Челси вся буза с чего началась?
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    Томь вперёд
    1513904545
    За что и поплатились! От судьбы не уйдёшь.
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    Обер-КанцлерЪ
    1513916721
    Carabao Cup ? Вот так на самом деле Кубок Лиги называется значит.
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    OfaZavr
    1513932382
    раньше времени уверовали видимо в победу а оно вон как получилось)
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    dok66
    1513933868
    Да , ребята прокололись !
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    ologreds
    1694991690
    numo529914
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