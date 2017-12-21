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    • Тренер «Бристоль Сити»: «Многие не пойдут на работу, а будут отмечать нашу победу над «МЮ»

    Тренер «Бристоль Сити»: «Многие не пойдут на работу, а будут отмечать нашу победу над «МЮ»

    Главный тренер «Бристоль Сити» Ли Джонсон гордится игроками своей команды, которые смогли выбить из розыгрыша Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед».

    «Я горжусь своей командой. Выиграть у «Манчестер Юнайтед» – это что-то невероятное! Считаю, что у нас особенная команда.

    Очевидно, что мои парни не хотели играть в дополнительное время, и после того как был забит победный гол, началось что-то невообразимое. Мой отец (Гари Джонсон – прим. ред.) всегда говорит, что он является самым успешным тренер в истории «Бристоль Сити», но сегодня я, кажется, вплотную приблизился к нему.

    Болельщики? Никто не хочет, чтобы они выбегали на поле после финального свистка, но я уверен, что сегодня можно простить им этот порыв чувств. Думаю, многие болельщики завтра не пойдут на работу, а будут отмечать нашу победу», – сказал Джонсон.

    Напомним, что матч 1/4 финала Кубка английской лиги «Бристоль Сити» – «Манчестер Юнайтед» закончился со счетом 2:1.

    Источник: BBC

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    21.12.2017 08:43
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