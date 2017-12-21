Мюллер: «Бавария» играла слишком пассивно»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер остался недоволен расслабленностью своей команды в матче 1/8 финала Кубка Германии против дортмундской «Боруссии».

«Я недоволен нашей игрой во втором тайме. Мы были слишком пассивны. Но ведя в счете 2:0, не так-то просто себя заставлять. Обычно ты сбавляешь обороты. Мы позволили «Боруссии» играть, и они чуть было не сравняли. В итоге самое главное, что мы победили.

Мы много работали, но нашу игру еще предстоит обсудить. Но сейчас время праздновать, а потом зимний перерыв», – заявил футболист после матча.

Матча 1/8 финала Кубка Германии «Бавария» – «Боруссия» Дортмунд завершился со счетом 2:1.